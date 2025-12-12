Fin de la 2G et 3G : la migration s’accélère mais il reste encore 5,6 millions de cartes SIM actives

L’Arcep livre la deuxième édition de son observatoire sur la 2G/3G : la bascule vers la 4G et la 5G s’accélère.

Dans le cadre de l’extinction progressive des technologies 2G et 3G en France métropolitaine, l’Arcep a publié le 11 décembre la deuxième édition de son observatoire trimestriel sur les cartes SIM « 2G » et « 3G/2G ». Lancé en septembre 2025, cet outil vise à mesurer l’impact des actions menées par les opérateurs pour sensibiliser et accompagner leurs clients dans la migration vers la 4G ou la 5G, en vue de l’arrêt de ces anciens réseaux.

Au 30 septembre 2025, le nombre de cartes SIM utilisées dans des terminaux compatibles uniquement avec la 2G ou la 3G/2G a encore diminué de 285 000 unités en trois mois, soit un total de 5,6 millions. Parmi celles-ci, 2,6 millions servent à des usages voix/SMS/internet mobile, et 3 millions à des services Machine to Machine (MtoM). Cette baisse de 4,8 % confirme l’amorce d’un mouvement de transition déjà bien engagé.

Selon l’Arcep, la décroissance du parc de cartes SIM 2G devrait s’intensifier à l’approche des échéances officielles d’arrêt des réseaux. Le régulateur surveille de près les stratégies des opérateurs pour accélérer la migration des clients vers des technologies plus récentes.

Dans leur plan d’extinction des anciens réseaux, les principaux opérateurs mobiles ont fixé des calendriers distincts pour la 2G et la 3G , Orange mettra fin progressivement à sa 2G d’ici fin 2026 (avec des arrêts par zones dès mars 2026) et éteindra sa 3G d’ici fin 2028. Pour SFR, l’arrêt de la 2G est prévue fin 2026 alors que sa 3G fera ses adieux fin 2028 alors que Bouygues Telecom mettra fin à la troisième génération de téléphonie mobile fin 2029. Pas de date officielle annoncée en revanche par Free qui ne dispose pas de réseau 2G (itinérance Orange jusqu’en 2028). S’agissant de la 3G, l’opérateur a déjà commencé à la désactiver en réaffectant sa fréquence 900 MHz vers la 4G, notamment via un refarming qui va franchir un nouveau cap le 15 décembre 2025. Free Mobile a ainsi déjà réduit de manière importante le nombre de sites 3G opérationnels en métropole. Il profitera également de l’itinérance Orange en 3G jusqu’en 2028.

L’Arcep souligne que cette transition implique une action continue de sensibilisation des clients pour éviter toute interruption de service, en particulier pour les appareils connectés encore dépendants de la 2G/3G. Le régulateur poursuivra la publication de son observatoire pour suivre l’évolution de ces parcs jusqu’à la disparition complète des anciens réseaux.

