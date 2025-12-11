Free TV ne fonctionne pas avec Starlink, l’opérateur explique pourquoi

Free TV est désormais accessible gratuitement à tous, mais certains abonnés Starlink ne peuvent toujours pas profiter du service, et Free explique que ce n’est pas sa faute.

Depuis octobre dernier, Free TV est ouvert gratuitement à tout le monde, qu’ils soient abonnés Free ou non. Mais certains utilisateurs équipés d’une connexion Starlink se heurtent encore à un problème bloquant qui empêche l’accès aux contenus vidéo de la plateforme. Free apporte aujourd’hui une explication claire.

Un problème qui existait déjà avant, avec Oqee, mais qui restait assez minoritaire puisque le service était réservé à des abonnés disposant de fait d’une connexion Freebox ou Free Mobile. Mais l’ouverture à des abonnés d’autres opérateurs change la donne. En effet, comme le rapporte l’opérateur, plusieurs abonnés Starlink voient s’afficher le message suivant au moment de lancer une chaîne ou un programme sur Free TV : « L’accès aux vidéos n’est pas autorisé depuis votre position géographique ». Un message habituellement réservé aux cas où l’utilisateur se trouve en dehors des zones autorisées par les droits de diffusion.

Sauf qu’ici, le problème ne vient pas de Free TV mais de Starlink lui-même. L’opérateur indique que « la géolocalisation actuelle fournie par l’opérateur Starlink semble être incorrecte ou n’est plus à jour ». Concrètement, Starlink enverrait parfois une localisation erronée qui placerait l’utilisateur dans une zone où le service n’est pas autorisé, provoquant automatiquement le blocage.

Free précise que ce dysfonctionnement relève entièrement d’un problème technique du côté de Starlink et ne peut donc pas être corrigé par ses équipes. L’opérateur invite les abonnés concernés à contacter directement l’assistance Starlink afin de leur signaler la situation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox