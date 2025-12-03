Free Mobile éteint massivement ses antennes 3G, et booste sans attendre sa 4G pour ses abonnés

8 937 sites 3G de moins en un seul mois, l’opérateur en compte encore 21 179.

Free Mobile vient de donner un sérieux coup d’accélérateur à l’extinction de son réseau 3G. Selon le dernier observatoire de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) arrêté au 1er décembre 2025, l’opérateur a désactivé en un mois un volume inédit de sites, tout en renforçant parallèlement sa 4G sur la bande 900 MHz.

Près de 9 000 sites 3G coupés en un mois

Au 1er novembre 2025, Free Mobile comptait 30 116 sites équipés de la 3G techniquement opérationnels en métropole. Un mois plus tard, au 1er décembre, ce parc tombe à 21 179 sites. Résultat : 8 937 sites 3G ont été désactivés en l’espace d’un mois.

L’opérateur, qui avait brièvement pris la tête du plus grand réseau 3G de France en nombre de sites, n’aura donc conservé ce statut que quelques semaines. Ce recul massif est directement lié à la stratégie de bascule de la bande 900 MHz, utilisée jusqu’ici pour la 3G, vers des technologies plus récentes. Sur le terrain, Free avait déjà commencé à éteindre la 3G dans certaines zones pilotes, notamment à Bordeaux et dans les Yvelines, où les clients sont invités à utiliser la 4G ou la 5G sur leurs terminaux compatibles.

Une 4G 900 MHz renforcée, mais pas encore partout

En parallèle de ces coupures, Free Mobile a bien activé de nouveaux sites 4G sur la même bande de fréquences. Sur le mois de novembre, l’ANFR fait état de 3 290 sites 4G 900 MHz supplémentaires mis en service chez Free Mobile.

Le contraste est frappant : sur les 8 937 sites 3G désactivés, seuls 3 290 ont été migrés en 4G 900 MHz. La différence, soit 5 647 sites, n’est donc plus en service à ce stade. Il s’agit vraisemblablement de sites qui feront l’objet d’une bascule ultérieure, ou de rationalisations dans des zones déjà bien couvertes en 4G sur d’autres bandes de fréquences.

Free Mobile a récemment prévenu ses abonnés par mail d’une importante bascule technique à partir du 15 décembre, avec la mise en avant de la 4G et de la 5G au détriment de la 3G. Le calendrier communiqué aux clients semble donc cohérent avec les premiers mouvements observés dès novembre sur le réseau.

Ce vaste chantier s’inscrit dans le mouvement général d’extinction progressive des réseaux 3G en France. En misant sur la 4G 900 MHz, bande particulièrement adaptée à la couverture large et à l’intérieur des bâtiments, Free cherche à améliorer la qualité de service tout en réallouant ses fréquences vers des usages plus efficaces.

