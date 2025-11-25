Free Mobile enclenche l’extinction de sa 3G, clap de fin total dans de premières zones

Free Mobile commence à éteindre son réseau propre en 3G dans certaines zones pour concentrer ses ressources sur la 4G et la 5G. Les premiers basculements locaux montrent que ce mouvement est désormais lancé sur le terrain.

Free Mobile entame concrètement la fin de sa 3G sur son propre réseau. Selon les relevés de notre partenaire RNC Mobile, plusieurs zones sont désormais passées en « full 4G » sur la bande 900 MHz, marquant la disparition locale de la 3G Free. C’est notamment le cas en Gironde, à Bordeaux et les alentours, mais aussi dans les Yvelines.

Sur ces secteurs, la 3G en réseau propre est désormais de l’histoire ancienne : « il ne reste que l’itinérance Orange en 3G », indique VacheGTI, rappelant que la bande 2100 MHz n’est plus exploitée en 3G en Gironde, tous les sites identifiés sur cette fréquence sont passés en 4G. Pour les smartphones compatibles VoLTE, la bascule est ainsi totale : « finito la 3G sur mon secteur », l’intéressé est désormais exclusivement connecté en 4G/VoLTE. La bande 900 MHz est la seule fréquence aujourd’hui encore utilisée par Free pour émettre de la 3G en France, (il reste 183 sites 2100 MHz). L’opérateur disposait au 1er novembre du plus grand réseau 3G en France avec 30 116 supports techniquement opérationnels.

Une stratégie annoncée à l’avance

Free Mobile avait toutefois prévenu ses clients le mois dernier par e-mail : à compter du 15 décembre 2025, une partie de son spectre 3G sera réaffectée à la 4G afin d’élargir la couverture et d’améliorer les débits. L’opérateur met en avant un objectif clair : renforcer la portée et la qualité de signal, notamment en intérieur et en zones rurales, grâce à l’exploitation massive de la bande 900 MHz en 4G. Ce refarming progressif est désormais entré dans une phase plus soutenue.

Lorsque le réseau Free n’est pas disponible, les smartphones pourront basculer en itinérance 3G sur Orange, dans le cadre de l’accord prolongé jusqu’en 2028. Cependant, les débits en 3G pourront être limités à 384 kbit/s, une vitesse très faible pour la data, permettant seulement un usage minimal. A l’heure où ses couvertures 4G (99,6%) et 5G (95%) sont à leur paroxysme, Free met l’accent sur la VoLTE : les appels passent par le réseau 4G/5G, avec une qualité audio améliorée, un établissement d’appel plus rapide et la navigation Internet qui reste fluide pendant l’appel. L’opérateur pousse également la VoWiFi, qui permet d’appeler et d’envoyer des SMS via le Wi-Fi en France comme à l’étranger, utile dans les bâtiments épais ou en sous-sol. Les abonnés ont donc intérêt à activer VoLTE et Appels Wi-Fi dans les réglages de leur smartphone compatible.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox