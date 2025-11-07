Parti de zéro il y a 15 ans, Free Mobile dispose désormais du plus grand réseau 3G en France, mais c’est déjà le début de la fin

Selon le dernier observatoire de l’ANFR arrêté au 1er novembre 2025, Free Mobile est désormais n°1 de la 3G en France métropolitaine, en nombre de sites autorisés comme en sites techniquement opérationnel.

Une symbolique forte pour le dernier entré sur le marché du mobile. Licence de téléphonie mobile en main, Free a lancé en 2010 le déploiement de premiers sites 3G via des travaux de construction du réseau avec un objectif de couverture de 27 % de la population avant son lancement commercial en 2012. En 15 ans, le trublion a réussi la prouesse de déployer son propre réseau 3G puis 4G au point aujourd’hui de dépasser tous ses concurrents, même Orange sur la 3e génération de téléphonie, alors même que celle-ci s’arrêtera dans 3 ans.

Longtemps pointé du doigt pour son retard historique et sa dépendance initiale à l’itinérance 3G dont le contrat avec Orange vient d’être prolongé, Free renverse l’image : l’ANFR le place en tête du parc 3G, preuve d’un maillage désormais plus dense que ses concurrents sur cette technologie encore très utilisée dans de nombreuses zones et pour certains usages (voix et data de secours). Au 1er novembre, Free Mobile totalise ainsi 30 116 sites 3G techniquement opérationnels, devant Orange et 30 001 supports, suivent Bouygues Telecom (29 842) et SFR (29 132).

Observatoire 3G de l’ANFR en France métropolitaine

Concrètement, ce leadership signifie davantage de points d’accès 3G Free en propre, donc une meilleure capacité de repli lorsque la 4G/5G est absente ou saturée, et une continuité de service accrue pour les terminaux ou scénarios qui s’appuient encore sur l’UMTS. Si aujourd’hui, l’opérateur couvre plus de 99% de la population en 4G, son réseau 3G, ne va pas rester à son paroxysme très longtemps. Sil n’a pas encore dévoilé son calendrier de son extinction, Free Mobile prévient ses abonnés par mail. A compter du 15 décembre 2025, une partie de son spectre 3G sera lui réaffectée à la 4G. Objectif : élargir la couverture 4G et améliorer les débits. Ce mouvement s’inscrit dans la dynamique actuelle de l’opérateur, qui active massivement la 4G 900 MHz pour mieux arroser l’intérieur des bâtiments et les zones rurales, avec des bénéfices concrets sur la portée et la stabilité du signal.

