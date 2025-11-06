Après le lancement de Free TV, Bouygues Telecom et SFR améliorent leurs applications mobiles

Free, en ouvrant son application Free TV à tous les utilisateurs, a secoué le marché et poussé ses concurrents à réagir. SFR et Bouygues Telecom ont chacun dévoilé des mises à jour importantes de leurs applications mobiles, intégrant de nouvelles fonctionnalités et un design repensé, quelques semaines à peine après le lancement de Free TV.

Si les players des opérateurs continuent d’être majoritairement utilisés pour regarder les programmes du petit écran, les opérateurs développent de plus en plus les alternatives à ces derniers, avec des applications dédiées sur de nombreux supports. Sur ce point, Free a une longueur d’avance, ayant développé son application Free TV (anciennement nommée Oqee) sur de nombreux supports, en l’enrichissant au fur et à mesure de multiples fonctionnalités utiles (start-over, Picture-in-Picture…).

Cependant, l’application était jusqu’à il y a peu réservée aux abonnés de l’opérateur, mais le trublion des télécoms a surpris son monde le 21 octobre en lançant “Free TV”, une offre gratuite donnant l’accès à son application pour tout le monde, avec un catalogue de 170 chaînes et de nombreux contenus en AVOD et en replay. Et cela change la donne, puisque dorénavant, les abonnés SFR, Bouygues et Orange, ont une possibilité d’accéder gratuitement à une application plutôt bien installée (de nombreux supports) et riche en fonctionnalité.

Avec ce timing assez particulier, on peut ainsi noter que SFR et Bouygues Telecom ont tous deux lancé des améliorations assez importantes de leurs applications mobile. Chez Bouygues Telecom, cela s’est traduit par un nouveau design, plus moderne, et clairement annoncé comme “repensé” pour les utilisateurs, avec en plus la possibilité bienvenue de passer au mode sombre. Une véritable refonte visuelle donc pour l’opérateur, tant sur Android qu’iOS.

Clients Bouygues Telecom, votre #application TV Btv s’est refait une beauté 😎 Découvrez ses nouvelles fonctionnalités et son nouveau design repensé pour vous 😉 📺 pic.twitter.com/meqUjXW086 — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) November 3, 2025

Et du côté de SFR, les versions iOS de Red TV et SFR TV viennent quant à elle d’intégrer plusieurs fonctionnalités et améliorations notables. Parmis lesquelles, le Chromecast Restart, qui permet de reprendre vos programmes TV depuis le début lors d’une diffusion Chromecast, ou la lecture en arrière-plan, avec la possibilité de choisir entre un lecteur PiP (Picture-in-Picture) ou une lecture audio seule lorsque l’on quitte l’application, ainsi que plusieurs améliorations générales. Certaines fonctionnalités, comme la lecture en arrière-plan avec un PiP sont par ailleurs déjà proposées par Free TV. Mais force est de constater que les deux opérateurs ont assez vite cherché à enrichir leurs applications respectives, avec un timing qui coïncide assez bien avec le lancement du service de leur opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox