Orange offre trois mois d’essai à Disney+ à ses abonnés Livebox et Sosh

Une vente flash Disney+ chez Orange : 3 mois d’essai gratuits jusqu’au 12 novembre.

Avis aux amateurs de films et de séries : Orange lance une nouvelle vente flash pour découvrir Disney+ Standard avec publicité gratuitement pendant 3 mois, sans engagement. L’offre est valable jusqu’au 12 novembre 2025, et s’adresse aux abonnés Orange (internet + TV) et Sosh n’ayant pas été abonnés à Disney+ au cours des 12 derniers mois.

Cette période d’essai donne accès à tout le catalogue Disney+ en Full HD sur deux écrans simultanés, avec un son jusqu’en 5.1. Une fois les trois mois écoulés, les utilisateurs peuvent choisir de résilier librement ou de continuer l’abonnement au tarif habituel de 6,99 €/mois. Le service regroupe les univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ainsi qu’un large choix de films et séries issus de 20th Century Studios et Searchlight Pictures, mis à jour chaque semaine.

Comment en profiter

Souscrivez à l’offre : depuis la chaîne 68 de la TV d’Orange, via l’application TV d’Orange, ou sur le site orange.fr, dans votre espace client.

Activez votre compte Disney+ : un lien d’activation vous sera envoyé par e-mail ou SMS. Cliquez dessus pour créer ou lier votre compte Disney+. Si vous possédez déjà un compte, connectez-vous simplement avec vos identifiants habituels.

Une fois l’offre activée, vous pouvez accéder à Disney+ depuis la TV d’Orange, le site disneyplus.com ou l’application mobile.A noter par ailleurs que cette offre peut être d’autant plus intéressante pour les abonnés Livebox Max, qui bénéficient d’une remise de 5€ sur l’abonnement à Disney+, donc qui peuvent en profiter pour 1.99€/mois après les trois premiers mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox