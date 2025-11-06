Free Mobile n’a plus rien à envier à ses concurrents (sauf un), le cap symbolique des 30 000 sites 4G est franchi

Treize ans après son arrivée sur le marché, Free Mobile peut désormais se targuer de disposer d’un réseau 4G plus dense que SFR et qui fait quasiment jeu égal avec Bouygues Telecom, une performance remarquable pour un réseau bâti à partir de zéro.

Qui a dit que le réseau 4G de Free Mobile est toujours le plus mauvais ? Comme ses rivaux l’opérateur couvre aujourd’hui plus de 99% de la population. Mieux encore, le maillage de son réseau, en constante évolution, lui permet aujourd’hui d’espérer devenir le 1er opérateur alternatif prochainement en matière de couverture du territoire. Parti avec des années de retard, Free Mobile, lancé en 2012, est aujourd’hui un acteur à part entière du paysage mobile français,.

L’observatoire du déploiement des réseaux mobiles publié par l’ANFR au 1er novembre 2025 confirme en effet une tendance nette : Free Mobile s’installe solidement sur le podium de la 4G. Avec 30 058 sites techniquement opérationnels, l’opérateur franchit un nouveau cap symbolique et se classe devant SFR (29 824 sites) tout en collant aux basques de Bouygues Telecom (30 447 sites). Orange reste loin devant, avec 32 151 sites 4G en service, mais la progression de Free se poursuit à un rythme soutenu. Sur le seul mois d’octobre, l’opérateur de Xavier Niel a mis en service 225 nouveaux sites 4G, contre 244 pour Bouygues qui ne veut pas se faire dépasser, 115 pour SFR et 26 pour Orange. Une dynamique qui témoigne du rattrapage continu de l’opérateur de Xavier Niel sur ses concurrents historiques.

Une accélération spectaculaire sur la bande 900 MHz en 4G

Le rapport de l’ANFR met aussi en lumière un autre volet clé de la stratégie de Free Mobile : l’exploitation de la bande 900 MHz pour la 4G. Cette fréquence, longtemps réservée à l 3G, permet de renforcer la couverture à l’intérieur des bâtiments et dans les zones rurales. Au mois d’octobre 2025, Free a activé 1043 nouveaux sites 4G sur cette bande. Free Mobile totalise désormais 8 911 sites 900 MHz 4G en service sur les 26 000 autorisés, un indicateur clair de sa volonté d’étendre la couverture basse fréquence de son réseau.

Cette offensive sur la 4G 900 MHz complète le maillage déjà dense de Free sur les bandes 700 MHz, 1800 MHz et 2600 MHz. En combinant ces ressources, l’opérateur améliore significativement la portée de son signal et la stabilité des débits, tout en préparant le terrain l’utilisation de la bande 700 MHz sur sa 5G+ avec la bande 3,5 GHz.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox