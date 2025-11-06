Lyca Mobile a une faim de loup, l’opérateur sera à l’affût pour reprendre des actifs de SFR

Habituellement discret, l’opérateur virtuel Lyca Mobile a des idées derrière la tête. Il revendique aujourd’hui la place de 5e opérateur mobile en France.

Le MVNO, Lyca Mobile, connu pour son ancrage dans les quartiers populaires ambitionne aujourd’hui d’aller plus loin dans son développement et suit de près la vente de SFR. Au sujet de l’offre conjointe déposée par Bouygues Telecom, Free et Orange pour reprendre SFR, « nous ne sommes pas concernés directement par l’opération, mais nous l’observons en spectateurs avertis », explique Benoît Chamoux, directeur général France de Lyca Mobile dans les lignes des Echos. L’opérateur ne le cache pas, il se tient prêt à saisir des opportunités si des actifs venaient à être revendus par la suite.

Présente en France depuis 2012, la filiale française du groupe britannique compte entre 1,5 et 2 millions de clients actifs sur le réseau de Bouygues Telecom, et revendique désormais le statut de « 5e opérateur mobile » dans l’Hexagone. Numéro un du prépayé, elle cible les consommateurs souhaitant maîtriser leur budget grâce à des forfaits sans engagement et généreux en données.

Lyca Mobile s’appuie sur un vaste réseau de 10 000 points de vente physiques et mise désormais sur l’eSIM pour simplifier le changement d’opérateur. Le groupe est aujourd’hui actif dans 22 pays.« Si la consolidation actuelle aboutit, cela redonnerait de l’air aux opérateurs alternatifs », estime Benoît Chamoux, convaincu que le maintien d’une concurrence vivante reste essentiel pour préserver des prix justes sur le marché mobile français.

