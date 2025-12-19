Free présente son “service client réinventé” en vidéo

“Chez Free, on aime faire les choses différemment”, et l’opérateur le prouve en vidéo en présentant Free Proxi.

Dans une vidéo de présentation, Free détaille le fonctionnement et les objectifs de Free Proxi, son service d’assistance de proximité destiné à améliorer l’accompagnement des abonnés fixes et mobiles. Un service client mis en place depuis longtemps, mais qui pourra séduire sur plusieurs aspects, d’où cette vidéo promotionnelle.

Free Proxi repose sur un réseau de petites équipes locales, généralement composées d’une dizaine de collaborateurs, chargées d’assurer un suivi personnalisé des abonnés d’une zone géographique donnée. Contrairement à un support centralisé classique, ces équipes connaissent leur secteur, les infrastructures locales et les problématiques récurrentes rencontrées par les clients.

La vidéo met en avant la polyvalence de ces équipes, capables d’intervenir aussi bien pour du support technique à distance que pour des actions plus concrètes, comme des accompagnements lors d’installations de Freebox, des diagnostics de panne ou des conseils d’usage. En rappelant également que des interventions peuvent même être faites directement sur place quand le technicien avec lequel vous êtes en contact L’objectif affiché est de proposer des réponses plus rapides, plus adaptées et plus humaines aux demandes des abonnés.

Free insiste également sur la relation directe entre les clients et leur équipe Proxi. Les abonnés disposent d’un point de contact identifié, joignable facilement, ce qui vise à réduire les délais de traitement et à éviter la multiplication des interlocuteurs. Cette organisation doit permettre une meilleure continuité dans le suivi des dossiers et une résolution plus efficace des incidents. L’opérateur compte aujourd’hui près de 200 équipes réparties à travers la France.

