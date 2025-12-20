Piratage : regarder la Ligue 1 sans payer va devenir beaucoup plus compliqué grâce à deux nouvelles décisions fortes

La justice autorise désormais le blocage de nouveaux outils de contournement comme les VPN et les DNS alternatifs, utilisés par une majorité d’internautes pour regarder illégalement la Ligue 1 et la Ligue 2.

La lutte contre le piratage du football français franchit une nouvelle étape. Le 18 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu deux décisions favorables à la Ligue de football professionnel (LFP) et à LFP Media, visant le blocage de services diffusant illégalement la Ligue 1 McDonald’s et la Ligue 2 BKT.

Jusqu’ici concentrée sur les sites et services IPTV, la riposte s’élargit désormais aux VPN et aux DNS alternatifs, massivement utilisés pour contourner les blocages des fournisseurs d’accès. Selon l’Arcom, 66 % des internautes recourant à des solutions illégales passent par ces outils.

“Ces mesures viennent compléter celles déjà obtenues auprès des fournisseurs d’accès, de certains DNS alternatifs et de moteurs de recherche”, annonce la LFP. Fait inédit, DNS4EU, initiative de l’Union européenne qui fournit un service de résolveur de systèmes de noms de domaine sécurisé et respectueux de la vie privée, devra, pour la première fois, appliquer des mesures de blocage. Pour la LFP, l’objectif est clair : resserrer l’étau sur tous les intermédiaires techniques capables de faciliter le piratage, afin de protéger les droits TV et soutenir l’offre légale. En clair, regarder le foot gratuitement via des circuits illégaux risque désormais de devenir beaucoup plus compliqué.

