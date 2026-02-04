Free Mobile met enfin à jour sa carte de couverture 4G/5G mais…

L’opérateur présente désormais des données de couverture plus récentes sur son outil officiel.

Afin de savoir si vous êtes couverts Free Mobile, l’opérateur propose une carte de couverture mobile présentant la couverture 5G, 4G/4G+ et 3G. Elle a été récemment mise à jour et présente maintenant l’état du réseau mobile au 1er octobre 2025, contre le 1er janvier précédemment. Un sacré retard qui est donc en partie rattrapé.

Sur cette carte interactive, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs des technologies utilisées par Free : 3G, 4G et 5G. Mieux, la carte permet une distinction entre les deux fréquences utilisées pour cette nouvelle génération de téléphonie mobile : la 3.5 GHz, bande “coeur” de la 5G permettant des débits plus élevés est indiquée en bleu et la 700 MHz qui elle vise à une meilleure couverture et une pénétration des murs plus importante, en vert foncé. Vous pouvez également rechercher directement votre adresse grâce à une barre au-dessus de la carte.

On peut cependant noter que l’opérateur continue de présenter des données assez anciennes sur son site, puisque du côté de SFR, la carte présente des données datant du 31 décembre pour la 5G (31 septembre pour la 4G), et que chez Orange, la carte présente des données datant de janvier 2026 pour la 5G et décembre 2025 pour la 4G. Bouygues Telecom pour sa part affiche lui aussi des données datant du 1er octobre 2025. Apparemment, tous les opérateurs ne mettent pas à jour leurs cartes de réseau mobile à la même fréquence…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox