Des anciens abonnés Freebox toujours servis, tout est-il clair chez Free ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Les offres de Free sont elles si lisible ?

Sur un marché du fixe arrivé à maturité, Free a connu une année 2025 plus délicate sur le plan commercial. La conquête de nouveaux abonnés s’est révélée plus difficile, dans un contexte de concurrence exacerbée et de guerre des promotions entre opérateurs. Une situation que Nicolas Thomas, directeur général de Free, replace dans une logique stratégique assumée. Aujourd’hui, Free revendique ainsi une approche plus lisible, centrée sur la cohérence de ses offres et la stabilité de son positionnement. Quitte, donc, à accepter des performances commerciales plus modestes à court terme sur le fixe. Mais la lisibilité des offres reste sujette à caution pour plusieurs Freenautes…

Y’a-t-il un pilote chez Free Mobile ?

Après avoir brièvement mis en avant une version enrichie de son forfait d’entrée de gamme, Free Mobile fait marche arrière. L’opérateur a discrètement rétabli juste avant le week-end la formule historique à 50 Mo comme offre par défaut, quelques jours seulement après l’avoir reléguée au second plan. Difficile de comprendre d’où vient ce changement aussi rapide…

Free n’oublie pas ses vieilles box

Assez rare pour le noter, Free ne délaisse pas le décodeur TV de la Freebox mini 4K, lancée en 2015 et retirée de ses offres fin 2022. Après une phase de déploiement progressif entamée le 14 janvier, une nouvelle mise à jour 3.7.1 du Freebox Player mini 4K est désormais disponible pour l’ensemble des abonnés, indique le site officiel des développeurs de Free. Certains critiquent le fait de s’attarder sur un player n’étant plus proposé, mais il ne faut pas oublier que des abonnés l’ont encore !

Dur, dur d’innover…

Après plusieurs semaines d’indisponibilité, l’Apple TV 4K est de nouveau proposée aux abonnés Freebox. Le boîtier d’Apple redevient accessible à la souscription ou via l’option Multi-TV, avec des formules de paiement étalées. Un retour qui fait réagir, certains pensant qu’il s’agit d’un signe que le Super Player de Free est encore loin d’arriver. Mais dans tous les cas, il reste encore beaucoup d’inconnus autour du player, notamment sur la capacité d’innover autour d’un décodeur…

Deux choix s’opposent entre Bouygues et Free

Bouygues Telecom a discrètement ajouté une option facturée 8 euros par mois permettant aux anciens abonnés Bbox Ultym d’accéder à la nouvelle Bbox WiFi 7. Repérée par MacG dans l’espace options des anciennes offres Ultym, cette possibilité permet de remplacer l’équipement actuel par la Bbox WiFi 7 XT, dévoilée en janvier 2025. Ce modèle succède à la Bbox WiFi 6 lancée en 2020, puis déclinée en version WiFi 6E.À titre de comparaison, Free adopte une approche différente : l’opérateur propose le passage au WiFi 7 aux anciens abonnés Freebox Pop disposant d’un serveur en WiFi 5 ou 6, moyennant des frais d’échange de matériel de 49 euros, facturés une seule fois, sans surcoût mensuel. C’est également le cas pour les abonnés Freebox Delta souhaitant passer du WiFi 5 au WiFi 6E. Une différence de coût final assez important puisque prendre l’option à 8€ revient cher à la longue…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox