Quand Free fait payer une fois des frais d’échange pour passer au WiFi7, Bouygues Telecom propose une option à 8€/mois

Bouygues Telecom a discrètement ajouté une option facturée 8 euros par mois permettant aux anciens abonnés Bbox Ultym d’accéder à la nouvelle Bbox WiFi 7. Repérée par MacG dans l’espace options des anciennes offres Ultym, cette possibilité permet de remplacer l’équipement actuel par la Bbox WiFi 7 XT, dévoilée en janvier 2025. Ce modèle succède à la Bbox WiFi 6 lancée en 2020, puis déclinée en version WiFi 6E.

Si la Bbox fournie à l’origine avec l’offre Ultym permet déjà d’atteindre des débits jusqu’à 8 Gb/s, le principal apport de cette évolution réside dans l’intégration du WiFi 7 pour le réseau domestique.

Le tarif de cette option peut s’expliquer par l’écart de prix entre les anciennes offres Ultym et les formules plus récentes. Dans les faits, ce changement de box s’apparente davantage à un alignement tarifaire sur la nouvelle offre Ultym qu’à une simple mise à niveau matérielle. Et à un prix assez élevé tout de même. À titre de comparaison, Free adopte une approche différente : l’opérateur propose aux anciens abonnés Freebox Pop ou Ultra le passage au WiFi 7 moyennant des frais de migration de 49 euros, facturés une seule fois, sans surcoût mensuel.

