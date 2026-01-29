Canal+ lance une nouvelle offre très attractive incluant toutes ses chaînes et 100% des coupes d’Europe de football en exclusivité

Canal+ dégaine une vente flash particulièrement agressive. Le groupe propose une offre “100 % Canal+” à prix réduit sur 24 mois, incluant l’ensemble de ses chaînes ainsi que l’intégralité des Coupes d’Europe de football en exclusivité, tout en laissant la possibilité de moduler la composition de l’abonnement. L’offre est accessible à partir de 16,99€/mois (sans Canal+ à la demande), sinon à 19,99€/mois.

Dans le cadre d’une nouvelle opération promotionnelle, Canal+ lance ce 29 janvier une formule “100 % CANAL+” à 19,99 € par mois pendant 24 mois, modulable avec un engagement de deux ans, avant un passage à 32,99 € par moi. L’offre est accessible via les box des opérateurs Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom.

100 % des Coupes d’Europe de football en exclusivité

Point central de cette vente flash disponible jusqu’au 11 février : l’accès à 100 % des Coupes d’Europe de football pendant 24 mois, en exclusivité. Les abonnés peuvent ainsi suivre l’intégralité des matchs de l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League et l’UEFA Europa Conference League Les rencontres sont diffusées via CANAL+ et les canaux CANAL+ Live 1 à 18, permettant de couvrir toutes les affiches, y compris lors des soirées à matchs multiples. Au-delà du football européen, Canal+ inclut dans cette formule l’ensemble de ses droits sportifs majeurs, avec notamment, la Premier League, le TOP 14, la Formule 1 et le MotoGP. De quoi proposer un bouquet sport particulièrement complet, centré sur les compétitions les plus premium du groupe.

Les chaînes Canal+ incluses

L’offre ne se limite pas au sport. Elle comprend également les piliers éditoriaux de Canal+, avec du cinéma ultra-récent, des films incontournables, les séries originales Canal+, des documentaires et des contenus jeunesse Les abonnés bénéficient ainsi de l’ensemble des chaînes suivantes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Grand Ecran, Canal+ Box Office, Canal+ Sport, Canal+ Foot, Canal+ Sport 360, Canal+ Doc, et Canal+ Kids.

Canal+ permet également de modifier la composition de l’offre, en supprimant Canal à la demande de l’offre initiale de quoi faire 3€/mois d’économie. Attention, cette option permet de bénéficier de contenus disponibles plus longtemps, avec notamment, des séries en intégralité via l’application Canal+, de films cultes du cinéma et un accès étendu au catalogue à la demande.

Ceux qui souhaitent ne pas en profiter peuvent ainsi opter pour l’offre 100 % Canal+ Live & replay courte durée à 16,99 € par mois pendant 24 mois puis 28,99 € par mois avec un engagement 24 mois. À noter enfin que l’offre inclut un Pass Divertissement, offert pendant deux mois, puis facturé 10 € par mois. Celui-ci est résiliable mensuellement, mais nécessite une action de l’abonné s’il ne souhaite pas le conserver au-delà de la période gratuite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox