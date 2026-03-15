Amazon dévoile une nouvelle formule Prime Video Ultra et des enrichissements, vers un lancement aussi en France ?

Une nouvelle formule premium va remplacer le mois prochain l’actuelle option sans publicité de Prime Video aux États-Unis. Cette offre plus onéreuse promet davantage de fonctionnalités, tandis que la version incluse dans Amazon Prime gagne elle aussi quelques améliorations, notamment l’arrivée du Dolby Vision. Pour l’heure, aucune autre géographie n’a été annoncée mais cela devrait arriver.

Amazon fait évoluer son offre de streaming. Le géant américain vient d’annoncer le lancement d’un nouvel abonnement baptisé Prime Video Ultra, qui remplacera la formule actuelle sans publicité aux États-Unis à partir du 10 avril 2026. Une évolution qui pourrait préfigurer un changement plus large pour les abonnés, y compris en Europe et en France. Aujourd’hui dans l’Hexagone, l’accès à Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime facturé 6,99 € par mois, avec la possibilité d’ajouter une option sans publicité à 2,99 € par mois. Pour l’instant, Amazon n’a pas annoncé d’évolution de cette formule dans l’Hexagone, mais la refonte du modèle aux États-Unis pourrait donner un aperçu de la stratégie du groupe pour les mois ou années à venir.

Une formule premium plus complète

Avec Prime Video Ultra, Amazon introduit une formule plus haut de gamme destinée aux abonnés souhaitant profiter du service sans publicité et avec des fonctionnalités renforcées. Cette nouvelle offre sera proposée à 4,99 dollars par mois en complément de l’abonnement Prime. Concrètement, Amazon enrichit plusieurs aspects techniques et d’usage. Les abonnés Ultra pourront profiter de jusqu’à cinq flux simultanés, contre trois auparavant, ainsi que jusqu’à 100 téléchargements pour visionnage hors ligne, contre 25 auparavant. La formule inclut également l’accès exclusif à la qualité 4K/UHD et au Dolby Atmos, renforçant l’expérience audiovisuelle pour les utilisateurs équipés.

Dans le même temps, Amazon précise que l’abonnement Prime lui-même ne change pas de prix. Les membres continueront d’avoir accès à Prime Video avec de nombreuses fonctionnalités, dont la HD, le HDR et désormais le Dolby Vision, ainsi qu’à une limite relevée à quatre flux simultanés et 50 téléchargements. Avec cette nouvelle segmentation, Amazon se rapproche d’un modèle déjà adopté par plusieurs services de streaming. La plateforme distingue désormais plus clairement l’offre incluse dans Prime et une formule premium destinée aux utilisateurs souhaitant supprimer la publicité et accéder aux meilleures qualités vidéo. Le groupe explique que ce positionnement doit permettre de continuer à investir dans les contenus et dans l’amélioration du service, tout en laissant aux abonnés la possibilité de choisir le niveau d’expérience qu’ils souhaitent.

Une évolution qui pourrait concerner la France

Pour l’instant, Prime Video Ultra est annoncé uniquement aux États-Unis. Mais l’histoire récente des plateformes montre que ce type de changement finit souvent par être déployé progressivement à l’international. Si cette stratégie venait à s’étendre, les abonnés français pourraient eux aussi voir apparaître une formule premium similaire, combinant suppression de la publicité et fonctionnalités avancées comme la 4K ou l’audio Dolby Atmos. Cela viendrait alors compléter ou potentiellement remplacer le système actuel basé sur l’option sans publicité à 2,99 € par mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox