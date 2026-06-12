La fibre est désormais presque partout en France, mais combien de foyers restent encore à raccorder ?

La fibre optique poursuit sa progression en France et se rapproche désormais de la couverture quasi intégrale du territoire. Selon les derniers chiffres publiés par l’Arcep, 42,8 millions de locaux sont aujourd’hui raccordables, soit près de 95 % du parc national. Malgré cette avancée, 2,3 millions de logements et locaux professionnels restent encore à connecter.

Le chantier de la fibre optique entre dans sa dernière ligne droite. Dans son observatoire du marché du haut et du très haut débit à fin mars 2026, l’Arcep indique que 42,8 millions de locaux sur les 45,1 millions recensés en France sont désormais raccordables à la fibre jusqu’à l’abonné (FttH). Le taux de couverture atteint ainsi 94,9 %.

Au cours du premier trimestre 2026, 345 000 nouveaux locaux ont été rendus raccordables. Les Réseaux d’Initiative Publique (RIP), qui couvrent principalement les territoires ruraux, représentent la plus grande part de ces nouveaux déploiements avec 175 000 locaux supplémentaires. Il reste toutefois encore 1,08 million de locaux à raccorder dans ces zones. Dans les zones moins denses d’initiative privée, où interviennent principalement Orange et SFR, 95 000 nouveaux locaux ont été raccordés au cours du trimestre. Il reste encore 770 000 locaux à couvrir. Les territoires relevant des AMEL comptent quant à eux 50 000 locaux restant à raccorder, tandis que les zones très denses, principalement urbaines, concentrent encore 410 000 locaux non raccordables.

La fibre représente désormais 84 % des abonnements internet

Si le déploiement ralentit progressivement à mesure que la couverture approche de son maximum, l’adoption de la fibre continue de progresser fortement. La France comptait ainsi 27,7 millions d’abonnements fibre à fin mars 2026, soit 600 000 de plus qu’à la fin de l’année 2025. La fibre représente désormais 84 % de l’ensemble des abonnements internet fixes et 94 % des abonnements très haut débit. La dynamique reste positive même si elle est légèrement moins soutenue qu’un an auparavant, lorsque 730 000 nouveaux abonnements fibre avaient été enregistrés au premier trimestre 2025.

L’ADSL poursuit son recul mais la baisse ralentit

À l’inverse, les technologies historiques continuent de perdre du terrain. Le nombre d’abonnements à haut débit, principalement en ADSL, a diminué de 410 000 lignes au premier trimestre 2026 pour s’établir à 3,6 millions d’abonnements. Le mouvement se poursuit donc, mais à un rythme moins rapide qu’un an plus tôt, où la baisse atteignait 550 000 lignes sur le trimestre. Cette tendance s’explique notamment par le fait que les abonnés restant sur les réseaux cuivre se trouvent souvent dans les zones les plus complexes à migrer vers la fibre. Au total, la France comptait 33,1 millions d’abonnements internet fixes à la fin du premier trimestre 2026, soit 110 000 de plus qu’à la même période un an auparavant. Un marché qui continue de progresser, tandis que la fibre confirme un peu plus chaque trimestre son statut de technologie dominante dans l’Hexagone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox