Les nouveautés de la semaine chez Free : redémarrez vos Freebox, une mise à jour est là, Free Mobile ajoute plusieurs évolutions etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra : Free a lancé une nouvelle mise à jour 4.12.3, qui apporte deux corrections de bugs. Plus d’infos…

Free Mobile inclut désormais l’internet illimité dans 5 nouvelles destinations inédites pour son forfait Free Max (Saint-Martin (Antilles néerlandaises), Bonaire, Curaçao, Saba et Saint-Eustache). Plus d’infos…

Free annonce étendre le paiement en 24 fois sans frais des Apple Watch à son site en ligne. Plus d’infos…

Les sites Freebox et Free Mobile accueillent une petite évolution qui ne sautera sans doute pas aux yeux de tous, mais qui simplifie la gestion de la confidentialité. Un nouveau lien « Gérer mes cookies » est désormais accessible en permanence en bas de page, permettant de modifier ses préférences en quelques clics. Plus d’infos…

Free Mobile : les trois nouveaux smartphones pliables de Samsung débarquent en précommande avec des grosses promos. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Les abonnés Freebox pourraient devoir reprendre leurs habitudes à la rentrée. Une importante renumérotation des chaînes TV serait prévue pour le 25 août, sans que les détails n’aient encore été dévoilés. Plus d’infos…

Free Mobile introduit un nouveau profil de débits pour sa 5G+. Une évolution qui confirme la montée en puissance de l’agrégation des bandes 3,5 GHz et 700 MHz, déjà observée ces dernières semaines sur le réseau de l’opérateur. Plus d’infos…

Les débits de la 5G Free Mobile continuent de grimper, portés par les nouvelles fréquences et la densification du réseau. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox