Orange : “leader incontesté en matière de qualité de déploiement de la fibre optique en France”

Quelques jours après la publication du nouvel observatoire de l’Arcep sur la qualité des réseaux fibre, Orange met en avant ses performances. L’opérateur assure afficher les meilleurs résultats sur les principaux indicateurs, des pannes aux raccordements, et revendique ainsi sa place de leader en matière de qualité de déploiement.

L’observatoire de l’Arcep publié le 21 juillet fait réagir sans surprise le meilleur élève actuel. Après le constat dressé par le régulateur sur l’amélioration globale de la qualité des réseaux fibre, Orange met ce 24 juillet en avant ses performances et revendiquer son statut de référence sur le marché, et d’ajouter être aujourd’hui “leader incontesté en matière de qualité de déploiement de la fibre optique en France”.

L’opérateur historique souligne notamment que ses réseaux affichent un taux moyen de pannes de 0,06 % entre octobre 2025 et mars 2026 , soit deux fois moins que la moyenne nationale établie à 0,12 %. “Cette performance témoigne de la robustesse et de la fiabilité nos infrastructures déployées”, se félicite-t-il. Le FAI met également en avant un taux d’échecs au raccordement de 6 %, parmi les plus faibles observés par l’Arcep, et ce bien en dessous de la moyenne nationale. “La maîtrise des processus de raccordement garantit une mise en service rapide et efficace pour les abonnés”, explique t-il dans un communiqué. Et pour couronner le tout, Orange se distingue également par le taux le plus élevé de reprise des malfaçons dans un délai de 30 jours, dépassant 90%, “ce qui traduit une forte implication dans la maintenance et la qualité du réseau”.

Mais pourquoi est-il numéro 1 ? L’opérateur historique estiment que ses résultats viennent confirmer un peu plus son travail sur “la maîtrise des processus, la formation des techniciens et l’investissement dans des technologies avancées”, lesquels contribuent à maintenir ces performances.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox