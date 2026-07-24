Ça va bouger sur les Freebox : une importante renumérotation des chaînes se prépare

Les abonnés Freebox pourraient devoir reprendre leurs habitudes à la rentrée. Une importante renumérotation des chaînes TV serait prévue pour le 25 août, sans que les détails n’aient encore été dévoilés.

Un changement se prépare du côté de la télévision sur Freebox. Frédéric Fellague (Génération Cäble), observateur reconnu du secteur des télécoms, a indiqué hier sur X qu’« une grosse renumérotation est prévue sur Freebox à compter du 25 août prochain ».

À ce stade, aucun détail n’a été communiqué sur les chaînes concernées ni sur les raisons de cette réorganisation. Il est donc impossible de savoir si cette renumérotation s’accompagnera de l’arrivée de nouvelles chaînes, du retrait de certains services ou simplement d’une réorganisation du plan de service. Ce type de modification intervient généralement à l’occasion de la rentrée télévisuelle, période durant laquelle les opérateurs ajustent régulièrement leur offre afin d’intégrer de nouvelles chaînes, de simplifier la navigation ou de tenir compte de l’évolution des bouquets.

Il faudra donc patienter jusqu’au 25 août, ou jusqu’à une éventuelle communication de Free d’ici là, pour connaître précisément les changements qui attendent les abonnés Freebox. Univers Freebox suivra naturellement cette évolution et publiera le nouveau plan de numérotation dès qu’il sera disponible.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox