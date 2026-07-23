Free déploie une nouvelle mise à jour des Freebox

Les abonnés Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra peuvent dès à présent installer une nouvelle version du logiciel de leur serveur. Free vient de lancer la mise à jour 4.12.3, qui apporte deux corrections de bugs.

Nouvelle version du firmware pour le Server des Freebox Freebox Revolution, Pop, Delta, Ultra et mini 4K. Ce 23 juillet 2026, Free a mis en ligne une nouvelle version 4.12.3 et comme à l’accoutumée, l’installation nécessite simplement de redémarrer votre box manuellement, via l’application Free ou le bouton On/Off directement sur le serveur Ultra et Pop WiFi 7.

Deux anomalies corrigées

Cette mise à jour ne comporte pas de nouvelles fonctionnalités, mais corrige deux problèmes identifiés par les développeurs de Free. Le premier concerne le Wi-Fi 5 GHz. Dans de très rares cas, les cartes Wi-Fi pouvaient rester bloquées en mode DFS (Dynamic Frequency Selection) pendant une durée anormalement longue, ce qui était susceptible de perturber temporairement le fonctionnement du réseau sans fil. Le second correctif porte sur la téléphonie. Free indique avoir résolu un problème d’icônes manquantes dans le journal d’appels téléphonique, un bug signalé par la communauté.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox