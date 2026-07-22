Le saviez-vous : Free Mobile propose une option gratuite pour disparaître des appels… sans couper internet ni les SMS

Vous avez besoin d’un peu de tranquillité sans pour autant couper votre connexion mobile ? Free Mobile met à disposition de ses abonnés une fonctionnalité gratuite et pourtant largement méconnue. Baptisée “Abonné absent”, elle permet de bloquer tous les appels entrants tout en continuant à utiliser normalement son forfait.

Il arrive parfois que l’on souhaite simplement ne plus être dérangé : pendant des vacances, une réunion, une période de repos ou tout simplement pour souffler quelques heures. Plutôt que d’éteindre complètement son téléphone ou d’activer le mode avion, Free Mobile propose une solution bien plus pratique.

Disponible gratuitement dans l’Espace Abonné, via Mon forfait mobile > Mes services, l’option “Abonné absent” rejette automatiquement tous les appels entrants. Les personnes qui tentent de vous joindre entendent alors un message vocal indiquant que vous n’êtes pas joignable et les invitant à vous envoyer un SMS avant que l’annonce ne soit répétée en anglais.

Vous restez connecté normalement

Contrairement au mode avion ou à l’option de renvoi d’appel, ce service ne coupe pas votre ligne. Les appels entrants sont simplement refusés.

Vous pouvez ainsi continuer à :

passer des appels ;

envoyer et recevoir des SMS ;

utiliser les données mobiles en 4G ou 5G ;

profiter de toutes les fonctionnalités de votre forfait.

L’option peut être activée ou désactivée à tout moment depuis l’Espace Abonné, en quelques clics. Cette fonctionnalité peut également rendre service lors d’un déplacement à l’étranger, notamment dans des destinations hors Union européenne ou non incluses dans votre offre. Dans certains pays, la réception d’un appel peut être facturée. En activant “Abonné absent”, vous évitez ces appels entrants tout en conservant la possibilité d’utiliser les services de données lorsque votre forfait ou une option le permet.

Une parade supplémentaire contre les appels indésirables

L’option constitue également une solution efficace pour échapper aux appels non souhaités. Le cadre légal s’est renforcé ces dernières années et une nouvelle étape sera franchie le 11 août 2026. À partir de cette date, le démarchage téléphonique reposera sur un principe de consentement préalable (“opt-in”) : une entreprise ne pourra plus appeler un particulier pour lui proposer ses services sans son accord préalable, sauf dans le cadre d’une relation contractuelle déjà existante. Cette évolution devrait faire reculer une partie des sollicitations commerciales. En revanche, les appels frauduleux et les tentatives d’arnaque ne disparaîtront pas pour autant. L’option “Abonné absent” peut alors constituer un moyen simple de retrouver un peu de tranquillité, sans renoncer à internet ni aux SMS.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox