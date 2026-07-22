Freebox Pop, Ultra, mini 4K : une nouvelle chaîne gratuite dédiée à une série française débarque sur Pluto TV

La plateforme AVOD de Paramount poursuit l’enrichissement de son catalogue gratuit avec une nouvelle chaîne FAST consacrée à la série française CUT.

Après avoir lancé une chaîne entièrement consacrée à l’univers du tatouage avec Ink Master, Pluto TV France continue d’étoffer son offre de chaînes gratuites. Depuis le 21 juillet, la plateforme propose une nouvelle chaîne dédiée à CUT, la série française diffusée à l’origine sur France Ô.

Disponible gratuitement et sans inscription payante, cette nouvelle chaîne permet de revoir les épisodes de la série en continu, 24 heures sur 24, selon le principe des chaînes FAST (Free Ad-Supported Streaming TV). Lancée en 2013, CUT suit les aventures de Charles de Kervelec, un entrepreneur qui revient vivre à La Réunion après plusieurs années passées en métropole. Il y découvre un passé familial complexe, des rivalités économiques, des histoires d’amour et de nombreux secrets. Au fil de ses saisons, la fiction mêle drame, romance et intrigues familiales dans un décor réunionnais qui a largement contribué à son succès auprès du public. Les abonnés Freebox Pop, Freebox Ultra et Freebox mini 4K peuvent eux aussi profiter de Pluto TV directement depuis le Play Store intégré au Player Free TV 4K.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox