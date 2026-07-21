Nouvelle fuite de données : une grande enseigne confirme le vol des informations personnelles de ses clients

Lidl alerte une partie de ses clients après le piratage d’un de ses prestataires. Plusieurs informations personnelles ont été dérobées, même si les mots de passe et les coordonnées bancaires n’ont, selon l’enseigne, pas été compromis.

L’enseigne de hard-discount a commencé à prévenir les clients concernés par e-mail le 10 juillet 2026. Quatre pays sont touchés par cet incident de sécurité : la France, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne.

Selon Lidl, les pirates ont réussi à accéder temporairement à un fichier client stocké séparément des systèmes de la boutique en ligne. Une partie des informations qu’il contenait a ensuite été dérobée avant que les accès soient sécurisés. Le prestataire informatique concerné, dont l’identité n’a pas été dévoilée, a déposé plainte et lancé une enquête technique avec des spécialistes de la cybersécurité.

Le fichier compromis contenait plusieurs informations personnelles liées aux comptes clients de la boutique en ligne. Lidl indique que les données potentiellement exposées sont :

le nom et le prénom

la civilité

le numéro de téléphone

l’adresse e-mail

la date de naissance

le numéro de client Lidl

En revanche, l’enseigne affirme qu’aucune donnée particulièrement sensible n’a été compromise à ce stade. Les mots de passe, les coordonnées bancaires, les informations de paiement ainsi que les adresses de livraison et de facturation ne feraient pas partie des données volées.

Lidl précise également que les comptes clients n’ont pas été piratés et que le fonctionnement de sa boutique en ligne n’a pas été affecté. « Malgré des normes de sécurité informatique élevées, des personnes non identifiées ont brièvement pu accéder à un fichier stocké séparément contenant des données clients et en dérober une partie », indique l’enseigne dans sa notification envoyée aux clients concernés.

Le groupe allemand n’a toutefois pas communiqué le nombre exact de personnes touchées par cette fuite de données.

Lidl appelle à la vigilance face aux tentatives d’arnaque

Si aucune utilisation frauduleuse des informations volées n’a été détectée pour le moment, cette fuite pourrait faciliter des campagnes de phishing ciblées. Avec un nom, une adresse e-mail, un numéro de téléphone et quelques informations personnelles, des pirates peuvent en effet concevoir des messages beaucoup plus crédibles en se faisant passer pour Lidl.

L’enseigne recommande donc à ses clients de rester prudents face aux SMS ou e-mails inattendus, de ne pas cliquer sur des liens suspects et de ne jamais transmettre d’informations personnelles ou bancaires en réponse à un message.

Lidl indique avoir informé les autorités compétentes en matière de protection des données dans les différents pays concernés, dont la CNIL en France.

Les clients français concernés peuvent contacter le service de protection des données de Lidl France à l’adresse dédiée communiquée par l’enseigne : data.shop@lidl.fr.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox