Clin d’oeil : Xavier Niel se prend pour un influenceur business en attendant l’arrivée de son show sur Canal+

Le fondateur de Free se glisse dans la peau des gourous du web dans une vidéo pleine d’autodérision publiée sur X. En reprenant les codes des TikTok de motivation et des entrepreneurs qui promettent la fortune en quelques conseils, illivre une parodie… pour annoncer la diffusion de son dernier spectacle.

Xavier Niel s’amuse avec les codes des réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée sur X, le fondateur de Free reprend les formats populaires de TikTok et des Reels où des entrepreneurs et influenceurs promettent de dévoiler les secrets de la réussite… pour mieux les détourner avec son humour habituel. Face caméra, Xavier Niel reprend les clichés des vidéos de motivation et de développement personnel qui fleurissent sur les plateformes sociales. Ton assuré, conseils pseudo-inspirants et anecdotes censées révéler les clés du succès : tous les ingrédients sont réunis, mais avec des histoires volontairement absurdes.

L’entrepreneur raconte notamment une fausse anecdote dans laquelle il affirme avoir annoncé dès son année de CP à son institutrice qu’il voulait devenir « géant de la téléphonie mobile ». Une manière de tourner en dérision les récits de réussite souvent réécrits a posteriori par certains entrepreneurs pour construire leur légende.

Vous voulez devenir #riche ?

Ma formation est faite pour vous pic.twitter.com/B2kAVu2Rjp — Xavier Niel (@Xavier75) July 21, 2026

La vidéo multiplie également les clins d’œil aux contenus motivationnels devenus viraux sur les réseaux sociaux. Xavier Niel reprend notamment le style de certaines séquences de coaching sportif, comme celles de l’influenceur Tibo InShape, dont certaines formules très directes destinées à pousser ses abonnés à se dépasser ont largement été reprises et parfois parodiées en ligne.

Derrière cette fausse vidéo de « formation pour faire de la moula » se cache en réalité une opération de promotion. Le dirigeant annonce la diffusion prochaine de son spectacle « Comment devenir un milliardaire », enregistré lors de sa représentation à Olympia. Le spectacle sera diffusé sur Canal+ à partir de demain. Xavier Niel y revient avec humour sur son parcours, son image d’entrepreneur à succès et les coulisses de son ascension dans les télécoms.

Avec cette vidéo volontairement dans les codes de TikTok, le patron de Free joue donc avec sa propre réputation : celle d’un milliardaire atypique qui préfère détourner les clichés de la réussite plutôt que de donner une énième recette miracle pour devenir riche.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox