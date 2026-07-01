Le one man show déjanté de Xavier Niel arrive enfin sur Canal+, voici quand il sera diffusé

Près de deux ans après avoir rempli l’Olympia, le show « Comment devenir milliardaire » de Xavier Niel s’apprête à être diffusé à la télévision. Canal+ vient de programmer sa première diffusion.

Après la scène, place au petit écran. Le spectacle « Comment devenir milliardaire » de Xavier Niel sera diffusé sur Canal+ le mercredi 22 juillet à 23h50., révèle sur X le compte @Anael_tw. Présenté en septembre 2024 à l’Olympia devant plusieurs milliers de spectateurs, ce one-man-show atypique servait de promotion au livre « Une sacrée envie de foutre le bordel », tout en reprenant les codes qui ont fait la réputation du fondateur de Free : autodérision, provocations et humour.

Pendant près d’une heure et demie, Xavier Niel enchaînait anecdotes revisitées, faux conseils pour « devenir milliardaire », lectures de tweets parfois très critiques à son égard et apparitions surprises de personnalités du web comme Squeezie ou Léna Situations. Le spectacle s’était également conclu par un concert de la chanteuse Nâdiya.

Fidèle à son sens de la mise en scène, Xavier Niel avait réservé une dernière surprise aux spectateurs. À la sortie de l’Olympia, les abonnés Freebox et Free Mobile présents pouvaient se connecter au site xaviermedoit20balles.com afin d’obtenir un remboursement de 20 euros sur leur facture, une opération qui rappelait le lancement de Free Mobile en 2012, lorsque les invités de la conférence de presse avaient découvert une pièce de 2 euros sous leur siège. Les abonnés Canal+ qui avaient manqué cette représentation pourront donc la découvrir sur Canal+ et non pas sur Olympia TV, la chaîne venant tout juste de fermer ses portes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox