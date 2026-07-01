Bouygues Telecom annonce une bascule complète vers sa fibre 8 Gbit/s sur l’ensemble de son réseau

Après plusieurs années de déploiement progressif, Bouygues Telecom revendique être devenu le premier opérateur français à généraliser le XGS-PON sur l’ensemble de son réseau fibre, avec des débits symétriques pouvant atteindre 8 Gbit/s.

Bouygues Telecom franchit une étape importante dans l’évolution de son réseau fibre. L’opérateur annonce avoir finalisé le déploiement de la technologie XGS-PON sur l’ensemble de son réseau FTTH en France, devenant ainsi le premier opérateur à revendiquer une couverture nationale complète avec cette architecture. Concrètement, cette évolution ouvre la voie à des débits pouvant atteindre jusqu’à 8 Gbit/s aussi bien en téléchargement qu’en envoi pour les abonnés compatibles, aussi bien côté grand public que professionnel.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, cette montée en puissance ne nécessite pas de remplacer les fibres déjà installées dans les logements. Le XGS-PON repose sur une évolution de l’infrastructure existante : la technologie permet de faire transiter un signal plus performant sur les mêmes fibres optiques déjà déployées. L’essentiel des modifications se joue du côté des équipements réseau de l’opérateur et du matériel installé chez les abonnés.

Cette norme succède progressivement au GPON, largement utilisé depuis le début du déploiement massif de la fibre en France. L’intérêt principal du XGS-PON est d’apporter des débits symétriques. Là où les générations précédentes privilégiaient surtout le téléchargement, cette architecture améliore aussi fortement les performances en envoi de données.

Cela peut notamment bénéficier aux usages devenus plus courants ces dernières années : sauvegarde dans le cloud, télétravail, visioconférence, création de contenus, partage de gros fichiers ou encore diffusion vidéo.

Jusqu’à 8 Gbit/s pour les abonnés équipés

Pour profiter de ces performances maximales, tous les abonnés ne seront pas automatiquement concernés. Chez Bouygues Telecom, cette technologie est notamment exploitée via la Bbox WiFi 7 incluse avec certaines offres haut de gamme de l’opérateur. Les offres professionnelles sont elles aussi concernées, avec des débits symétriques pouvant aller de 2 à 8 Gbit/s selon les formules. L’opérateur met en avant une meilleure stabilité du réseau aux heures de forte utilisation ainsi qu’une réduction de la latence.

SFR avait commencé à introduire cette technologie dès 2022 sur une partie de son parc. Orange poursuit également son propre calendrier avec un objectif de couverture complète annoncé d’ici fin 2026. De son côté, Free suit une trajectoire différente avec le recours au 10G-EPON, une autre technologie permettant d’atteindre des niveaux de performances comparables et avait démarré bien en amont, avec le lancement de sa Freebox Delta en 2018 à déployer cette technologie qui est depuis longtemps déployée sur l’ensemble de son réseau fibre.

Dans les laboratoires et les centres de recherche des opérateurs, la suite se prépare déjà avec les futures générations comme le 50G-PON, voire le 100G-PON, qui visent encore des débits largement supérieurs. Pour l’instant toutefois, le XGS-PON représente une nouvelle étape importante dans l’évolution du très haut débit fixe en France.

Source : Clubic

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox