Netflix, HBO Max, Apple TV, beIN… Canal+ dégaine une nouvelle offre “Rat+ la Totale” à moins de 30€

Canal+ enrichit sa gamme destinée aux jeunes avec Rat+ La Totale, une nouvelle formule réservée aux 18-25 ans. Pour 29,99€/mois sans engagement, les abonnés retrouvent les chaînes Canal+, mais aussi Apple TV, HBO Max, Netflix avec pub, Paramount+ et un large bouquet sport.

Canal+ muscle encore sa formule destinée aux jeunes abonnés. Le groupe lance Rat+ La Totale, une nouvelle offre réservée aux moins de 26 ans qui rassemble dans un seul abonnement une quantité rarement vue de services de streaming, de chaînes premium et de compétitions sportives, pour 29,99 euros par mois, sans engagement.

Avec ce nouveau pack, Canal+ cherche clairement à répondre à une réalité devenue familière : multiplier les abonnements coûte vite cher. L’idée ici est simple : proposer une formule unique qui concentre films, séries, sport et plateformes internationales à un tarif agressif.

Dans le détail, Rat+ La Totale inclut :

L’ensemble des chaînes Canal+

Apple TV

Canal+ Box Office

Canal+ Grand Écran

Canal+ Sport 360

Canal+ Docs

Canal+ Kids

HBO Max Standard

Netflix Standard avec pub

Paramount+ Standard

Ciné+ OCS

Canal+ Cinéma(s)

Insomnia

Côté sport, la formule ajoute également :

beIN SPORTS

Eurosport

Canal+ Sport

Canal+ Foot

Canal+ met aussi en avant une couverture sportive particulièrement large avec la promesse de retrouver 100 % des grandes compétitions incluses dans l’offre. Parmi les compétitions mises en avant :

Ligue Europa

Ligue des champions

Ligue Conférence

Formule 1

MotoGP

Premier League

Top 14

Sans oublier l’intégralité du Mondial grâce à beIN Sports en ce moment. Le tout est proposé avec 1 écran simultané, ce qui permet à Canal+ de maintenir un prix particulièrement contenu malgré le volume de contenus inclus.

Depuis plusieurs années, Canal+ développe la marque Rat+ pour séduire un public plus jeune, habitué aux plateformes et moins attaché aux abonnements TV traditionnels. Avec cette version « La Totale », l’opérateur pousse la logique encore plus loin : un abonnement unique qui couvre à la fois les grosses sorties cinéma, les séries américaines, les documentaires, le divertissement familial et le sport premium. Comme d’habitude, il faudra présenter patte blanche pour bénéficier de l’offre avec une pièce d’identité demandée lors de la souscription, afin de conserver cet abonnement jusqu’à votre 26e anniversaire.

À 29,99 euros par mois sans engagement, Rat+ La Totale s’impose comme l’une des propositions les plus agressives du moment pour les moins de 26 ans qui cumulent habituellement plusieurs abonnements vidéo et sport séparés. L’offre n’est cependant pas accessible directement sur les box des opérateurs (Free, SFR, Orange et Bouygues Telecom). Il faudra en profiter via un smartphone, tablette ordinateur, Smart TV, Apple TV, Android TV, Fire TV stick, consoles, Chromecast ou AirPlay.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox