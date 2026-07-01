Free poursuit discrètement une importante évolution de son Player Freebox Révolution et recherche encore des testeurs

Annoncée au printemps, une importante évolution technique du Player Freebox Révolution est toujours en phase de test. Free recherche de nouveaux volontaires afin d’accélérer cette transition de fond, largement invisible pour les abonnés mais essentielle pour l’avenir de son écosystème TV.

Plus de trois mois après avoir lancé une vaste phase de bêta-test pour moderniser ses Players Freebox Révolution et Devialet, Free poursuit ses expérimentations. L’opérateur nous confirme en effet que « la bêta est toujours en cours et nous sommes à la recherche de nouveaux bêta-testeurs sur Revolution uniquement ».

Cette fois, seuls les abonnés équipés d’un Player Freebox Révolution sont donc invités à rejoindre le programme de test. Les essais concernant le Player Devialet semblent, eux, ne plus nécessiter de nouveaux participants.

Pour rappel, cette bêta ne porte pas sur une nouvelle interface ou de nouvelles fonctionnalités visibles, mais sur une transformation technique en profondeur. Free travaille à l’unification des bases logicielles de ses Players Révolution et Devialet afin de simplifier leur développement et leur maintenance. En parallèle, l’opérateur migre progressivement ces équipements vers l’infrastructure réseau et les serveurs utilisés par Free TV, une architecture plus récente destinée à moderniser les services sans bouleverser l’expérience des abonnés. L’app Free TV ne sera pas installée sue ces players, les changements doivent rester quasiment transparents, même si quelques ajustements peuvent intervenir sur les services Replay ou la vidéo à la demande.

Le rôle des bêta-testeurs est donc avant tout de vérifier que cette migration se déroule sans incident et de signaler d’éventuels dysfonctionnements avant un déploiement généralisé. Les abonnés Freebox Révolution intéressés peuvent toujours proposer leur candidature via le bugtracker officiel de Free. L’opérateur cherche à diversifier les profils de test afin de couvrir un maximum de configurations et d’usages, avec l’objectif de finaliser cette évolution technique dans les meilleures conditions.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox