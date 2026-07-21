YouTube Premium offert un mois aux abonnés Free : télécharger ses vidéos en hors-connexion, comment ça marche ?

Que ce soit pour un trajet en train, un voyage en avion ou une zone où le réseau mobile est capricieux, YouTube Premium permet d’enregistrer des vidéos à l’avance sur son appareil. Voici comment utiliser cette fonctionnalité.

Depuis peu, les abonnés Free peuvent profiter de YouTube Premium à un tarif préférentiel : le service est proposé à 9,99 €/mois au lieu de 12,99 €/mois, avec un premier mois d’essai offert, directement depuis leur Espace Abonné. L’occasion de découvrir l’ensemble des avantages de l’abonnement, dont l’un des plus pratiques : le téléchargement des vidéos pour les regarder hors connexion.

Télécharger une vidéo YouTube pour la regarder hors connexion

Le téléchargement est disponible sur les smartphones et tablettes via les applications YouTube, mais aussi sur ordinateur depuis les navigateurs Chrome, Edge, Firefox et Opera.

Sur ordinateur, la procédure est très simple : connectez-vous à votre compte YouTube Premium, ouvrez la vidéo que vous souhaitez conserver hors ligne, cliquez sur le bouton Télécharger situé sous le lecteur. Une fois le téléchargement terminé, l’icône devient noire pour indiquer que la vidéo est disponible hors connexion. Si votre connexion est interrompue pendant le téléchargement, celui-ci reprendra automatiquement dès qu’Internet sera de nouveau disponible.

Sur smartphone ou tablette, le principe est identique : il suffit d’appuyer sur Télécharger sous la vidéo dans l’application YouTube.

Où retrouver les vidéos téléchargées ?

Toutes les vidéos enregistrées sont regroupées dans la rubrique Téléchargements de votre compte YouTube. Sur ordinateur, cliquez simplement sur Téléchargements dans le menu situé à gauche de l’écran. Vous pourrez alors lancer la lecture de vos contenus même sans connexion Internet.

Vous pouvez également supprimer une vidéo individuellement ou effacer l’ensemble de vos téléchargements en quelques clics depuis cette même rubrique. Le fonctionnement est le même sur mobile.

YouTube Premium permet également de définir la qualité vidéo par défaut de vos téléchargements.

Pour cela, rendez-vous dans Paramètres, puis Téléchargements et enfin Qualité des téléchargements. Une qualité plus élevée offrira une meilleure image, mais les fichiers seront plus volumineux, mettront davantage de temps à être téléchargés et occuperont plus d’espace de stockage sur votre appareil.

Ce qu’il faut savoir avant de partir sans Internet

Les vidéos téléchargées ne sont pas conservées indéfiniment. Elles restent disponibles jusqu’à 29 jours sans connexion Internet. Au-delà, il suffit de reconnecter l’appareil afin que YouTube vérifie que les vidéos sont toujours disponibles et renouvelle leur accès hors ligne. Si une vidéo a été supprimée de la plateforme ou n’est plus éligible au téléchargement, elle sera automatiquement retirée de vos téléchargements.

Il faut également rester connecté avec le même compte YouTube Premium ayant servi au téléchargement pour pouvoir regarder ces vidéos hors connexion. Les fonctions nécessitant Internet, comme les commentaires ou les mentions “J’aime”, restent quant à elles indisponibles tant que l’appareil n’est pas reconnecté. De plus, ne vous attendez pas à voir ces vidéos accessibles dans votre galerie, les vidéos sont encryptées et fonctionnent uniquement sur l’application ou le site de YouTube.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox