Freebox Pop, Ultra, mini 4K : une nouvelle chaîne dédiée à un art de plus en plus populaire débarque gratuitement sur Pluto TV

Pluto TV continue d’enrichir son offre gratuite avec une nouvelle chaîne thématique consacrée à l’univers du tatouage et de la compétition artistique. Baptisée Ink Master, elle plonge les téléspectateurs dans les coulisses de concours où des tatoueurs s’affrontent autour de défis créatifs toujours plus exigeants.

La plateforme de streaming gratuite accueille une nouvelle chaîne dédiée aux amateurs d’encre et de créations corporelles. Accessible gratuitement et sans abonnement, Pluto TV Ink Master propose plusieurs émissions autour du tatouage, de la compétition et des histoires personnelles qui se cachent derrière chaque réalisation.

Le programme phare de la chaîne est bien évidemment Ink Master, une compétition dans laquelle des tatoueurs professionnels s’affrontent lors d’épreuves artistiques à haute pression. Chaque épisode met en avant leur maîtrise technique, leur créativité et leur capacité à répondre aux contraintes imposées par les jurés.

La chaîne propose également Ink Master : Redemption, qui revient sur certaines histoires marquantes de l’émission principale en donnant une nouvelle chance à des candidats ou en permettant de réparer des tatouages controversés. Les téléspectateurs pourront aussi retrouver Just Tattoo of Us, une émission plus décalée où les participants découvrent des tatouages réalisés pour eux par leurs proches, avec parfois quelques surprises.

Comme les autres chaînes FAST de Pluto TV, Ink Master diffuse ses programmes en continu, 24 heures sur 24. Il n’est donc pas nécessaire de sélectionner un épisode précis : il suffit de lancer la chaîne pour découvrir les différentes compétitions et histoires proposées.

Pluto TV est disponible gratuitement sur navigateur web, smartphones, tablettes et téléviseurs connectés. Les abonnés Freebox Pop, Freebox Ultra et Freebox mini 4K peuvent également accéder à la plateforme directement depuis le Play Store Android TV intégré au player Free TV 4K et profiter de cette nouvelle chaîne sans abonnement supplémentaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox