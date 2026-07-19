Les nouveautés de la semaine chez Free : YouTube Premium à prix inédit pour les abonnés Freebox et Free Mobile, HBO Max et l’option Sport offerts etc…
C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.
Nouveautés Free
Free enrichit son catalogue de services en annonçant un partenariat avec YouTube. Les abonnés Freebox et Free Mobile peuvent désormais souscrire à YouTube Premium pour 9,99 €/mois au lieu de 12,99 €, avec un premier mois offert sous conditions. Une offre présentée comme une première chez un opérateur français. Plus d’infos…
Free envoie un mail à de nombreux abonnés Freebox pour leur offrir HBO Max et l’option sport avec Eurosport 1 et 2. Plus d’infos…
Abonnés Freebox et Free Mobile : voici comment profiter de YouTube Premium à prix réduit. Plus d’infos…
Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux PC offerts, creusez vous les méninges ! Plus d’infos…
Annonces de la semaine
Présent sur les Freebox depuis 2010, Cinémas @ la demande n’est plus accessible. Le service de vidéo à la demande a fusionné avec Sooner, qui devient désormais l’unique porte d’entrée vers son catalogue de films. Plus d’infos…
IPV6 : Free Mobile signe un spectaculaire rattrapage. Fin 2024, Free Mobile faisait figure de mauvais élève avec seulement 1,4 % de clients utilisant IPv6. Un an plus tard, après l’activation automatique du protocole pour tous les abonnés, le taux atteint désormais 50 % sur le grand public. Plus d’infos…
Le meilleur du catch canadien débarque sur les Freebox grâce à la chaîne Fight Nation. Plus d’infos…
La maison mère de Free, Iliad, publiera ses résultats du premier semestre 2026 le 27 août. Une échéance particulièrement attendue puisque, pour la première fois, les performances commerciales de Free intégreront un trimestre complet marqué par le lancement de Free Max. Plus d’infos…