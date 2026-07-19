Les nouveautés de la semaine chez Free : YouTube Premium à prix inédit pour les abonnés Freebox et Free Mobile, HBO Max et l’option Sport offerts etc…

Nouveautés Free

Free enrichit son catalogue de services en annonçant un partenariat avec YouTube. Les abonnés Freebox et Free Mobile peuvent désormais souscrire à YouTube Premium pour 9,99 €/mois au lieu de 12,99 €, avec un premier mois offert sous conditions. Une offre présentée comme une première chez un opérateur français. Plus d’infos…

Free envoie un mail à de nombreux abonnés Freebox pour leur offrir HBO Max et l’option sport avec Eurosport 1 et 2. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Free Mobile : voici comment profiter de YouTube Premium à prix réduit. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux PC offerts, creusez vous les méninges ! Plus d’infos…

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