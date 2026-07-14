Après 16 ans sur les Freebox, un service de films disparaît définitivement mais…

Présent sur les Freebox depuis 2010, Cinémas @ la demande n’est plus accessible. Le service de vidéo à la demande a fusionné avec Sooner, qui devient désormais l’unique porte d’entrée vers son catalogue de films.

Une nouvelle page se tourne. Après seize années de présence sur les box de Free, Cinémas @ la demande disparaît définitivement. Depuis quelques jours, le service n’est plus accessible, aussi bien sur les Freebox que sur son propre site internet, où un message annonce simplement que « Cinémas @ la demande a rejoint Sooner ». Cette évolution n’est pas une surprise, elle s’inscrit dans le prolongement de la fusion opérée au début de l’année entre Filmo et UniversCiné, qui a donné naissance à la plateforme Sooner, disponible sur Free Free depuis le mois de mars.

Une marque s’efface mais le catalogue reste

Lancé en 2010 sur les Freebox, Cinémas @ la demande permettait aux abonnés de louer ou d’acheter des films produits par Metropolitan Films. Sooner rassemble désormais les catalogues de Filmo, UniversCiné et Cinémas @ la demande. Le service conserve un double fonctionnement : les utilisateurs peuvent toujours louer ou acheter des films à l’unité via son offre VOD, mais aussi souscrire un abonnement à 6,99 euros par mois donnant accès en illimité à une sélection de plus de 1 300 films.

La plateforme met l’accent sur le cinéma indépendant, les films d’auteur, les œuvres de patrimoine et les productions européennes, tout en proposant également un catalogue transactionnel de plusieurs milliers de titres. Les abonnés Freebox peuvent par ailleurs profiter d’une période d’essai gratuite de sept jours à l’offre SVOD.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox