Netflix, Sony, Paramount… plusieurs géants veulent racheter un réseau social unique

Le réseau social préféré des amateurs de cinéma attise les convoitises. Selon plusieurs médias américains, Letterboxd serait au cœur de discussions préliminaires avec plusieurs grands groupes de l’industrie, dont Netflix, Sony Pictures et Paramount Skydance. Une opération qui pourrait valoriser la plateforme à près de 250 millions de dollars.

Créé en 2011, Letterboxd s’est imposé au fil des années comme une référence pour les passionnés de cinéma. La plateforme permet de noter les films, publier des critiques, créer des listes, suivre les visionnages de ses amis et découvrir de nouvelles œuvres grâce à sa communauté. Selon Variety, qui s’appuie sur des informations de Puck, la société chercherait désormais un repreneur. La banque d’affaires LionTree aurait été chargée d’explorer différentes options, avec une valorisation estimée à environ 250 millions de dollars, soit près de 230 millions d’euros.

Netflix, Sony et Paramount parmi les candidats

Plusieurs acteurs majeurs du secteur seraient intéressés par un rachat. Parmi eux figureraient Netflix, Sony Pictures Entertainment et Paramount Skydance, le nouveau groupe dirigé par David Ellison. D’autres investisseurs seraient également sur les rangs, notamment les fonds TPG et RedBird Capital, ainsi qu’Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit. Selon Semafor, Versant, la société issue de Comcast qui possède déjà Rotten Tomatoes et Fandango, aurait également été approchée.

À ce stade, aucune offre n’a été officialisée et aucun des groupes concernés n’a souhaité commenter ces informations.

Si Letterboxd suscite autant d’intérêt, c’est avant tout grâce à sa forte progression. La plateforme revendique désormais plus de 30 millions de membres, dont 10 millions de nouveaux utilisateurs gagnés au cours des douze derniers mois. Cette croissance a fait bondir sa valeur. Lors de l’entrée de la holding canadienne Tiny à son capital en 2023, Letterboxd était estimée entre 50 et 60 millions de dollars. Trois ans plus tard, sa valorisation aurait été multipliée par cinq.

Depuis 2023, Tiny possède 60 % de Letterboxd. Les 40 % restants appartiennent toujours aux deux fondateurs, Matthew Buchanan et Karl von Randow. Selon les informations disponibles, ils disposent d’un droit de veto sur toute éventuelle vente. En clair, aucun rachat ne pourrait être conclu sans leur accord, ce qui leur laisse une influence importante sur l’avenir de la plateforme. Un porte-parole de Letterboxd a confirmé que plusieurs acteurs avaient manifesté leur intérêt, tout en précisant qu’aucune décision n’avait été prise pour le moment.

Un réseau social unique dans l’univers du cinéma

Contrairement à IMDb, propriété d’Amazon, ou à Rotten Tomatoes, qui met principalement en avant les critiques professionnelles, Letterboxd repose avant tout sur sa communauté. Les utilisateurs y partagent leurs avis, publient leurs classements et découvrent de nouveaux films grâce aux recommandations d’autres passionnés. Cette dimension sociale est devenue l’un des principaux atouts de la plateforme.

Un rachat par un grand studio ou une plateforme de streaming pourrait toutefois faire évoluer cet équilibre. Netflix, Sony ou Paramount pourraient être tentés d’intégrer davantage leurs propres productions ou de créer des passerelles avec leurs catalogues, même si aucun projet de ce type n’a été évoqué à ce stade.

Pour l’instant, les discussions restent à un stade préliminaire. Elles pourraient déboucher sur une acquisition complète, une prise de participation ou finalement ne pas aboutir. Une chose est certaine : avec sa croissance rapide et sa communauté particulièrement engagée, Letterboxd est devenu un acteur que les géants du divertissement regardent désormais de très près.

Source : Variety

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox