Le meilleur du catch canadien débarque sur les Freebox grâce à cette chaîne

Déjà partenaire de la Maple Leaf Pro Wrestling depuis le début de l’année, Fight Nation renforce ses liens avec la promotion canadienne en diffusant désormais en français MLP Mayhem, une nouvelle émission hebdomadaire officielle. Nouvelle corde à son arc pour la chaîne disponible en exclusivité sur les Freebox.

Les amateurs de catch vont retrouver encore davantage de contenus de la Maple Leaf Pro Wrestling (MLP) sur Fight Nation. La chaîne spécialisée dans les sports de combat annonce l’extension de son partenariat avec l’organisation canadienne dirigée par Scott D’Amore afin de diffuser MLP Mayhem, une nouvelle émission hebdomadaire accessible dès aujourd’hui à l’international dans plus de 100 pays et consacrée au meilleur du catch professionnel canadien.

Cette annonce prolonge un premier accord conclu au début de l’année, la MLP avait choisi en janvier Fight Nation comme diffuseur de ses événements, permettant à la plateforme d’ajouter la promotion canadienne à un catalogue déjà composé de compétitions de boxe, MMA, kick-boxing, muay-thaï, savate et de catch professionnel. « Nous sommes très heureux de poursuivre le développement de notre partenariat avec MAPLE LEAF PRO. L’intégration de MLP Mayhem à notre programmation hebdomadaire renforce notre volonté de proposer les meilleurs contenus de sports de combat à notre audience. Nous sommes fiers d’offrir gratuitement cette série en français aux passionnés de catch à travers l’ensemble de notre réseau de distribution international », souligne Agnès Puons, CEO de Fight Nation.

Lancée en exclusivité sur Freebox TV en octobre 2025, Fight Nation est accessible 24h/24 sur le canal 196.La chaîne est proposée à 2,99 €/mois à la carte ou incluse dans le Pass Sports Passion Premium facturé 4,99 €/mois. A noter que ce nouvel accord permet par ailleurs la diffusion gratuite de cette nouvelle série télévisée hebdomadaire directement via la plateforme Fight Nation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox