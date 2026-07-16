Pour la 1ère fois, la couverture de la TNT va être volontairement modifiée face à la baisse des audiences

L’Arcom a donné son feu vert à une expérimentation qui permettra aux chaînes nationales de la TNT d’adapter leur réseau de diffusion dans trois communes françaises. Cette évolution, motivée par la baisse de l’audience de la TNT et du marché publicitaire, n’aura toutefois pas d’impact sur l’obligation de couverture nationale.

Le réseau de la télévision numérique terrestre va légèrement évoluer à partir de la fin de l’année. Dans un communiqué publié le 16 juillet, l’Arcom annonce avoir autorisé les chaînes nationales de la TNT à modifier leur couverture hertzienne dans trois zones pilotes. Cette expérimentation concerne les sites de diffusion de Saint-Paul-de-Salers (Cantal), Meyrieux-Trouet (Savoie) et Salavas (Ardèche). Les changements entreront en vigueur le 24 novembre 2026.

Adapter le réseau à l’évolution des usages

Les chaînes nationales expliquent cette demande par l’évolution du marché audiovisuel. Alors que de plus en plus de Français regardent la télévision via les box Internet, les plateformes de streaming ou la télévision connectée, l’audience de la TNT poursuit son recul. Dans le même temps, les recettes publicitaires diminuent également.

Les éditeurs souhaitent donc optimiser leur réseau de diffusion afin de réduire certains coûts d’exploitation tout en préservant la viabilité économique de la TNT. Aujourd’hui, les chaînes nationales diffusent leurs programmes depuis 1 626 sites répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Des solutions prévues pour les foyers concernés

Cette adaptation ne signifie pas que les habitants des trois zones concernées perdront automatiquement l’accès à la télévision. Les chaînes se sont engagées à financer les solutions nécessaires pour assurer la continuité de la réception. Selon les situations, cela pourra passer par une simple réorientation de l’antenne râteau ou, lorsque cela sera nécessaire, par une réception des chaînes via le satellite.

L’objectif est d’éviter toute interruption de service pour les téléspectateurs concernés. L’Arcom précise par ailleurs qu’il s’agit d’une expérimentation limitée à ces trois sites.

Surtout, cette décision ne remet pas en cause l’obligation inscrite dans la loi, qui impose aux chaînes nationales de couvrir plus de 95 % de la population française via la TNT. Le régulateur devra désormais observer les résultats de cette expérimentation avant d’envisager, ou non, une éventuelle extension du dispositif à d’autres zones du territoire.

Si elle s’avère concluante, cette première adaptation pourrait servir de modèle pour faire évoluer progressivement le réseau de la TNT, tout en maintenant l’accès gratuit à la télévision pour les foyers qui l’utilisent encore quotidiennement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox