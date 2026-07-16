Bouygues Telecom étend la distribution de son eSIM de voyage avec Havas Voyages dans près de 200 agences

Bouygues Telecom accélère le déploiement de son offre InternationalSIM. L’opérateur annonce un partenariat national avec Havas Voyages et Auchan Voyages afin de proposer son eSIM de voyage directement en agence, avec une couverture de plus de 200 destinations.

Après une phase de test lancée au printemps, Bouygues Telecom généralise son partenariat avec Havas Voyages. Les voyageurs peuvent désormais acheter une eSIM InternationalSIM dans près de 200 agences Havas Voyages et Auchan Voyages, au moment de préparer leur séjour. Lancée en 2025, InternationalSIM repose sur la technologie eSIM et permet de souscrire un forfait prépayé utilisable à l’étranger sans retirer sa carte SIM principale. Une fois arrivé à destination, le forfait s’active immédiatement et permet de bénéficier d’une connexion internet tout en évitant les frais d’itinérance imprévus.

Dans le détail, les conseillers Havas Voyages disposent désormais d’une interface dédiée développée par l’opérateur afin d’accompagner les clients dans le choix de l’offre la plus adaptée à leur destination et à leurs besoins de connectivité. Bouygues Telecom mise sur la montée en puissance de l’eSIM, dont l’adoption progresse rapidement avec la généralisation des smartphones compatibles. Selon une étude de Kaleido Intelligence citée par Bouygues Telecom, le marché mondial des eSIM de voyage devrait enregistrer une croissance annuelle d’environ 30 % jusqu’en 2030.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox