Bouygues Telecom lance une toute nouvelle solution eSIM pour les voyageurs

Bouygues Telecom renforce son positionnement sur le marché de la connectivité mobile internationale avec InternationalSIM, une solution innovante destinée aux globe-trotteurs. Conçue en partenariat avec CG Communications, cette offre s’appuie sur la technologie eSIM pour permettre à tous — qu’ils soient clients de l’opérateur ou non — d’accéder à un forfait prépayé dans plus de 200 destinations à travers le monde, sans avoir à changer physiquement de carte SIM.

Disponible via l’application InternationalSIM ou sur le site dédié, cette nouvelle offre permet d’acheter en quelques clics un forfait mobile à durée limitée, activable immédiatement via un QR code ou directement dans l’application. Grâce à la compatibilité eSIM, les utilisateurs peuvent bénéficier d’une connexion fiable dès leur arrivée dans le pays de destination, en évitant les tracas habituels liés au roaming ou à l’achat de cartes SIM locales.

Pour les visiteurs étrangers en France et en Europe, Bouygues Telecom propose une formule plutôt onéreuse 30 Go de data avec appels et SMS illimités pour 29,90 €, valable dans toute l’Europe. L’opérateur affirme ainsi qu’il s’agit d’une réponse directe aux besoins croissants de connectivité des touristes internationaux.

Les voyageurs français, eux aussi, peuvent profiter d’InternationalSIM pour rester connectés sans surcoût dans plus de 200 pays. Que ce soit pour des vacances, un déplacement professionnel ou un séjour prolongé à l’étranger, cette solution évite les mauvaises surprises grâce à un suivi en temps réel de la consommation des données depuis l’application. Elle fonctionne indépendamment de l’opérateur habituel de l’utilisateur.

