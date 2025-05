Iliad (Free) s’engage encore plus pour l’environnement avec 4 nouveaux projets signés

Le Groupe iliad accélère sa transition énergétique avec quatre nouveaux contrats d’achat d’électricité renouvelable à travers l’nesemble de ses géographies.

En ce début 2025, la maison mère de Free renforce son engagement en faveur des énergies renouvelables avec la signature de quatre nouveaux contrats d’achat d’électricité verte, ou Power Purchase Agreements (PPAs), répartis entre la France, l’Italie et la Pologne. Cette initiative porte à huit le nombre total de projets d’énergies renouvelables menés par le Groupe à travers l’Europe, dans le cadre de son ambitieux Plan Climat lancé en 2021.

Ces nouveaux projets représentent une capacité installée totale de 60 MW et devraient produire environ 81,8 GWh d’électricité par an. Sur la durée des contrats, ils permettront d’éviter l’émission de 220 600 tonnes de CO₂. Les PPAs signés couvrent des durées allant de 10 à 15 ans, offrant à iliad une stabilité des prix et une meilleure prévisibilité de ses coûts énergétiques, dans un contexte de volatilité accrue du marché de l’électricité.

En France, le Groupe franchit une nouvelle étape en intégrant pour la première fois un parc éolien à son portefeuille de production bas carbone, complétant ainsi ses installations solaires. Cela passe par une collaboration inédite avec H2air, producteur français d’énergie renouvelable. Ce contrat concerne un parc éolien situé à Rochefort-sur-la-Côte (Haute-Marne), dans la région Grand Est. Composé de quatre éoliennes d’une puissance installée totale de 8,8 MW, le site produira 19 GWh d’électricité par an dès le 1er janvier 2026, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 3 520 foyers.

Le projet, bien accueilli par les riverains et les élus locaux, a également mobilisé sept entreprises régionales pendant sa phase de construction. Des dispositifs de suivi environnemental, notamment sur l’activité des chauves-souris, sont mis en place pour concilier production et préservation de la biodiversité. A cela s’ajoute un PPA solaire, le 3ème dans l’Hexagone, prévu pour fournir 22.8 GWh par an. Avec quatre PPAs signés depuis 2023, 16 % de la consommation énergétique d’iliad en France sera couverte par ces contrats d’ici 2027.

Des initiatives similaires en France

L’Italie et la Pologne, où la production d’énergie reste fortement carbonée, bénéficient également de cette dynamique. Grâce aux nouveaux accords signés, la couverture énergétique par PPA atteindra 21 % en Italie et 13 % en Pologne dès 2026, avec un objectif de 50 % dans ces deux pays à l’horizon 2035.

Soucieuse de son impact environnemental global, Iliad s’appuie sur des critères stricts dans la sélection de ses partenaires et projets. Tous les nouveaux PPAs signés sont labellisés EKOenergy, un écolabel reconnu à l’international, garantissant une production respectueuse de la biodiversité et des communautés locales. L’accent est également mis sur l’additionnalité, c’est-à-dire le financement de capacités de production réellement nouvelles.

« Avec ces quatre nouveaux projets, nous franchissons un cap : nous doublons le nombre de PPAs. Le Groupe iliad démontre ainsi que le secteur des télécoms peut allier innovation technologique et responsabilité environnementale », a souligné Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe.

