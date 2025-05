Une nouvelle chaîne événementielle débarque sur la Freebox

Une chaîne événementielle consacrée au basket 3×3 débarque sur la Freebox. Du 23 au 25 mai, le FIBA 3X Festival sera à suivre en direct sur le canal 31, avec des matchs intenses, une ambiance urbaine et des performances qui promettent d’être spectaculaires.

Les abonnés Freebox auront bientôt accès à un tout nouveau contenu sportif. En effet, la Freebox enrichit son offre télévisuelle avec l’arrivée d’une chaîne événementielle inédite : “FIBA 3X Festival”. Disponible dès maintenant, cette chaîne temporaire est accessible sur le canal 31 de Freebox TV. Elle diffusera en direct, et uniquement du vendredi 23 au dimanche 25 mai, les compétitions et festivités du FIBA 3X Festival.

Le FIBA 3X Festival est un événement dédié au basket 3×3, une variante dynamique et urbaine du basketball traditionnel. Ce format oppose deux équipes de trois joueurs sur un demi-terrain, pour des matchs rapides (10 minutes ou fin de jeu à 21 points). Résultat : un jeu plus intense et spectaculaire, très apprécié du public.

Devenue discipline olympique depuis les Jeux de Tokyo 2020, cette version 3×3 connaît un véritable essor, comme en témoigne son succès aux JO de Paris 2024 et dans de nombreux tournois à travers le monde. Sur la chaîne FIBA 3X Festival, les téléspectateurs pourront suivre en direct les rencontres de basket 3×3 prévues durant le festival. Les meilleures équipes internationales masculines et féminines seront au rendez-vous, dans le cadre du circuit mondial FIBA 3×3 (World Tour) et du tournoi féminin Women’s Series. En plus des matchs officiels, la chaîne fera vivre l’ambiance festive de l’événement grâce à des images du public, des animations sur place et l’atmosphère unique du festival urbain.

Cette chaîne événementielle est proposée gratuitement à tous les abonnés Freebox intéressés par le sport. Il s’agit d’un événement ponctuel : le canal 31 restera ouvert pendant la durée du FIBA 3X Festival, puis cessera d’émettre après le 25 mai. Cette initiative du FIBA 3X Festival et s’inscrit dans la montée en popularité du basket 3×3, un sport spectaculaire en plein boom. Les fans de basketball et de nouveautés télévisuelles ont ainsi rendez-vous sur le canal 31 pour vivre trois jours de compétition intense et de fête autour du basket 3×3.

NB : A l’heure de publication de cette article, la chaîne est présente sur Freebox Crystal et Player Pop, mais elle va arriver sur Freebox révolution et Delta.

