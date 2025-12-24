Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : un fiasco à la TV, fin d’un accessoire Freebox obsolète, joli coup pour Bouygues…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

22 décembre 2020 : la fin d’un fiasco dans la Ligue 1

C’est fait, la Ligue de football professionnel a enfin récupéré les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Le tribunal de commerce de Nanterre a validé le 22 décembre l’accord trouvé entre la LFP et Mediapro pour céder ces droits suite à un véritable échec pour la diffusion du championnat Français. Repris pendant un temps par Canal+, c’est finalement Prime Video qui deviendra diffuseur des matchs jusqu’en 2024, avant que DAZN, puis Ligue 1+ reprennent le flambeau.

23 décembre 2014 : fin des Freeplugs classiques chez Free

Lancé en 2008 dans la boutique en ligne Freebox, le “Freeplug Classic” était un adaptateur qui permettait de relier par CPL à 200 Mbits tout équipement informatique (PC, Ordinateur portable) avec la Freebox équipée d’une alimentation Freeplug. A la différence du Freeplug nouvelle génération, il ne pouvait pas alimenter électriquement une Freebox, il servait à établir le réseau. Proposé à 34,99€, il a donc été retiré de la boutique en ligne Freebox. Fin de commercialisation oblige, les Freenautes qui souhaitaient relier leur ordinateur en CPL devaient alors se tourner vers un Freeplug intégrant l’alimentation.

23 décembre 2020 : Bouygues Telecom autorisé à acheter le premier MVNO Français

Bouygues Telecom indiquait mi-2020 être entré en négociations exclusives pour le rachat d’Euro Information Telecom (EIT), filiale du groupe bancaire CIC-Crédit Mutuel spécialisée dans les services de téléphonie mobile opérant à travers des marques telles qu’Auchan Telcom, Cdiscount Mobile, CIC Mobile, Crédit Mutuel Mobile ou NRJ Mobile. Le telco comptait avoir bouclé cette acquisition pour la fin de l’année et a finalement obtenu l’accord de l’Autorité de la concurrence, sous certaines conditions. L’opération a été plus que profitable pour l’opérateur qui a gagné ainsi plus de 2 millions d’abonnés mobile supplémentaires.

23 décembre 2020 : un beau cadeau pour les nouveaux abonnés Pop et Delta

Il y a presque 5 ans, un 23 décembre, Free annonçait offrir un an d’abonnement à Canal+ Séries pour tous les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta. Le service avait déjà intégré les Freebox depuis un an et cette période de gratuité sera ensuite étendue à la Freebox Révolution. L’offre a depuis pris fin.

27 décembre 2018 : le gouvernement débloque de nouveaux fonds pour le déploiement du très haut débit

Afin d’accélérer le déploiement du très haut débit dans les zones rurales, l’État a décidé de mettre la main à la poche le 27 décembre 2018. Avec au total 17 collectivités concernées, une enveloppe de 620 millions d’euros de subventions de l’État a été débloquée pour les réseaux d’initiative publique. Ces engagements visaient à accélérer massivement le déploiement de la fibre optique dans “ces 17 territoires qui représentent au total plus d’un quart de la population française”. Chaque enveloppe était alors calculée pour répondre aux besoins spécifiques de collectivités, allant de 1.3 millions d’euros pour la Guyane à 75 millions d’euros pour l’Ain. Le déploiement du très haut débit et de la fibre en France a depuis reçu d’autres subventions, face au chantier colossal que représente le 100% fibre en 2025.

