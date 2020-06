Bouygues Telecom frappe fort et s’empare du numéro 5 du mobile en France

Surprise dans le monde des télécoms made in France, Bouygues Telecom annonce ce matin la signature d’un protocole d’exclusivité en vue d’acquérir 100% du capital du premier MVNO français EI Telecom (Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Telecom ou Cdiscount Mobile.)

Un grand coup inattendu. La consolidation tant attendue du secteur des télécoms depuis 2016 prend une autre forme. Bouygues Telecom s’apprête à s’emparer de EI Telecom, premier opérateur virtuel français, filiale de du groupe Crédit Mutuel. L’opérateur de Martin Bouygues annonce ce matin avoir signé un protocole d’exclusivité avec Euro-Information, en vue d’acquérir 100% de son capital et de “conclure un partenariat de distribution exclusif associant le Crédit Mutuel, le CIC et Bouygues Telecom.”

Selon l’opérateur, “le prix d’acquisition comprend une part fixe de 530 millions d’euros payable au closing et une part complémentaire comprise entre 140 et 325 millions d’euros, conditionnée à l’atteinte de critères de performance économique et payable sur plusieurs années”.

Grâce à cette opération d’envergure, Bouygues Telecom ambitionne de renforcer son parc d’abonnés en y ajoutant les 2 millions de clients de EI Telecom, lequel vend ses forfaits à travers plusieurs marques (Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Telecom ou Cdiscount Mobile.)

Fin mars, l’opérateur de Martin Bouygues comptait 11,7 millions d’abonnés sur le mobile. En cas de succès de l’opération, dont la finalisation est attendue d’ici la fin de l’année, sa base d’abonnés dépassera celle de Free Mobile (13,32 millions). L’opérateur de Xavier Niel tomberait alors à la 4ème place du marché.

Bouygues Telecom prévoit également de renforcer son réseau de distribution grâce à plus de 4 200 caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires CIC, et à leurs 30 000 conseillers de clientèle.