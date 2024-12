Oqee Ciné : 7 nouveaux films disponibles sans surcoût pour les abonnés Freebox et Free Mobile

Trois films avec Isabelle Huppert mais aussi des thrillers au programme des nouveautés d’Oqee Ciné cette semaine.

OQEE Ciné, la plateforme AVOD de Free (avec publicité) offerte aux abonnés Freebox et Free Mobile (350 Go, Série Free et Veepee), continue d’enrichir son catalogue. Avec plus de 600 films et séries déjà disponibles, le service marque cette semaine une montée en puissance, mettant à l’honneur Isabelle Huppert et une programmation où le suspense est roi.

Connue pour sa capacité à incarner des personnages complexes, Isabelle Huppert brille dans trois films fraîchement ajoutés à OQEE Ciné

Captive : Dans ce thriller immersif, l’actrice incarne une otage aux prises avec la jungle et ses dangers. Sa performance, à la fois physique et psychologique, illustre l’intensité et la profondeur de son jeu.

Eva : Isabelle Huppert explore les tréfonds de l’âme humaine dans ce drame où mystère et tension s’entrelacent. Un film qui séduira les amateurs d’histoires introspectives et nuancées.

Villa Amalia : Plus intimiste, ce drame suit le parcours d’une femme en quête de réinvention. Une performance d’une grande subtilité qui témoigne une fois encore de la palette artistique de l’actrice.

En parallèle, OQEE Ciné propose cette semaine une sélection variée de thrillers captivants, jouant sur tous les registres de la tension :

Peste Noire : Ce thriller épidémique plonge dans une intrigue angoissante qui résonne particulièrement avec les crises sanitaires contemporaines.

La Vengeance dans le Corps : Un film d’action nerveux, où les enjeux personnels se mêlent à une quête explosive de justice.

La Maîtresse du Diable : Entre horreur et suspense psychologique, ce film explore les zones floues entre le réel et le surnaturel.

Angles d’Attaque : Ce thriller politique examine les rouages de la manipulation médiatique, offrant une réflexion sur la vérité et la perception.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox