Bouygues Telecom annonce offrir temporairement plus de 50 nouvelles chaînes et replays à tous ses abonnés

Jusqu’au 5 janvier 2024, les abonnés Bbox bénéficient d’une kyrielle de chaînes TV en clair. Au programme, du cinéma et séries avec Paramount Channel, TCM Cinéma, SyFy, 13ème Rue, Warner TV Next. Mais aussi des contenus jeunesse, des documentaires, de la musique et du sport.

Bouygues Telecom propose une offre spéciale pour les fêtes de fin d’année en offrant l’accès à plus de 50 chaînes du bouquet TV Bbox Famille ainsi que leurs replays, jusqu’au 5 janvier 2024. Cette initiative permet aux abonnés de découvrir gratuitement une grande variété de contenus. Habituellement proposé à 14,99 € par mois sans engagement, le bouquet mis en clair comprend des chaînes destinées à tous les publics : jeunesse (Nickelodeon, Boomerang, Cartoonito, DreamWorks, Baby TV), cinéma, séries, téléréalité, documentaires, musique, sport, et plus encore.

Liste complète des chaînes offertes