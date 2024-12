Retrait de la TNT : le Conseil d’Etat rejette pour la 3ème fois les recours de C8 et NRJ12

Après avoir contesté en urgence les décisions finales de l’Arcom sur le non-renouvellement de leurs fréquences sur la TNT, C8 et NRJ12 essuient un nouvel échec.

Un troisième revers. Après avoir rejeté les requêtes en référé de C8 et NRJ12 en septembre dernier sur leur non-présélection pour les fréquences TNT puis jugé irrecevable fin novembre une deuxième demande d’annulation, le Conseil d’État a rejeté ce lundi les recours en référé déposés les deux chaînes contre le non-renouvellement de leurs fréquences TNT, acté par l’Arcom le 12 décembre.

C8 et NRJ12, écartées au profit de nouveaux entrants comme CMI France et Ouest-France, dénoncent une procédure qu’elles jugent inéquitable. Elles ont également saisi le Conseil d’État pour excès de pouvoir, une affaire qui sera examinée sur le fond dans les semaines à venir.

En attendant, les fréquences libérées le 28 février marquent un tournant dans le paysage audiovisuel, laissant planer l’incertitude sur l’avenir de 500 postes, directs et indirects, liés à ces chaînes. Canal+ a d’ores et déjà annoncé plan social qui concerne notamment 150 postes dans le cadre de l’arrêt de C8 de la TNT. 100 suppressions supplémentaires sont envisagées dans d’autres entités, plus particulièrement dans l’Unité économique et sociale (UES). TPMP pourrait continuer l’aventure dès mars prochain sur une toute nouvelle chaîne numérique créée par Cyril Hanouna en collaboration avec Banijay France. Des emplois devraient donc être malgré tout conservés.

Source : AFP et Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox