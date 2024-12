Arrêt de C8 : Canal+ annonce un plan social

Un plan social qui concerne notamment 150 postes dans le cadre de l’arrêt de C8 de la TNT.

Les représentants du personnel de Canal+ ont appris ce vendredi, lors d’un Comité social et économique (CSE) extraordinaire, l’existence d’un plan social touchant 150 postes CDI, CDD, pigistes et intermittents. Cette restructuration est liée à l’arrêt de la chaîne C8 sur la TNT, prévu pour 2025, suite à une décision de l’Arcom.

En plus des postes directement liés à C8, 100 suppressions supplémentaires sont envisagées dans d’autres entités, plus particulièrement dans l’Unité économique et sociale (UES) . L’intersyndicale dénonce un plan jugé injustifié économiquement et se réserve le droit de contester ces mesures.

Cette réorganisation intervient dans un contexte tendu pour Canal+, confronté à des décisions fiscales et réglementaires affectant son modèle économique, notamment une hausse des taxes versées au CNC et des incertitudes sur son taux de TVA.

