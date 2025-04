Free intègre 7 nouveaux films très éclectiques gratuitement pour les abonnés Freebox et Free Mobile

Arnold Schwarzenegger dans Last Action Hero, et Timothée Chalamet dans Call Me by Your Name, Oqee Ciné enrichit un peu plus son catalogue pour le week-end.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de titres, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés tous les vendredis. Ce week-end, Oqee Ciné propose une nouvelle sélection de 7 films allant de l’action à l’animation en passant par le drame, le thriller et la science-fiction.

Last Action Hero (1993, Action/Comédie) Réal. : John McTiernan Avec : Arnold Schwarzenegger, Austin O’Brien. Un ado cinéphile est projeté dans l’univers fictif de son héros d’action, brouillant la frontière entre réalité et fiction.

Pierre Lapin (2018, Animation/Famille) Réal. : Will Gluck Avec : James Corden (voix), Domhnall Gleeson. Le célèbre lapin affronte M. McGregor pour son potager, jusqu'à ce qu'une voisine change la donne.

Call Me by Your Name (2017, Drame/Romance) Réal. : Luca Guadagnino Avec : Timothée Chalamet, Armie Hammer. Un adolescent découvre l’amour et le désir pendant un été en Italie dans les années 80.

Chaudes nuits d’été (2017, Thriller/Drame) Réal. : Elijah Bynum Avec : Timothée Chalamet, Alex Roe. Un ado se retrouve pris dans un réseau de drogue pendant un été mouvementé à Cape Cod.

La Guerre des polices (1979, Thriller/Policier) Réal. : Robin Davis Avec : Claude Brasseur, Marlène Jobert. Une rivalité entre deux brigades de police complique l’enquête sur un braquage sanglant.

Lands of Murders (2019, Thriller/Policier) Réal. : Christian Alvart Avec : Trystan Pütter, Felix Kramer. Deux flics enquêtent sur des disparitions de jeunes filles dans l’Allemagne post-réunification.

L’Attaque des fourmis géantes (1954, Science-fiction) Réal. : Gordon Douglas Avec : James Whitmore, Edmund Gwenn. Des fourmis géantes nées d’essais nucléaires menacent l’humanité dans ce classique des années 50.

Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile (forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est accessible sur de nombreux supports : mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick et le web. Elle dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox, y compris ceux dépourvus d’Oqee, comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox