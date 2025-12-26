Changements contractuels chez Free : comment résilier sans frais son abonnement Freebox

Si l’augmentation des frais de résiliation ou du plafond des pénalités d’impayés vous pousse à quitter l’opérateur, la loi vous autorise à le faire sans frais, sous quelques conditions.

Free a annoncé à ses abonnés Freebox des changements concernant leur abonnement, qui surviendront bientôt : une hausse des frais de résiliation, et du plafond de la pénalité appliquée lors d’un défaut de règlement. Ces modifications constituent, selon l’article L224-33 du Code de la consommation, un motif légitime pour bénéficier d’une résiliation sans frais, dans un délai de 4 mois après la réception de cette information communiquée par votre opérateur. C’est d’ailleurs indiqué dans le mail envoyé par Free.

Mais comment faire pour justifier cette résiliation et ainsi se retrouver exempt des frais de résiliation ? Il est recommandé de passer par l’outil de résiliation en ligne de Free, via le lien situé en bas de son site web en cliquant sur “Résiliation”. Saisissez ensuite vos identifiants Freebox et vous serez rendus sur cette page.

Il vous faudra ensuite choisir le motif de résiliation. Dans notre cas, et dans tous les cas légitimes de résiliation, il faudra d’abord opter pour “Changement de situation”, puis ici, “modification contractuelle”. Choisissez ensuite la date à laquelle vous souhaitez que la résiliation soit effective, puis validez la procédure en cliquant sur Continuer. Vous vous verrez présenter un récapitulatif de votre demande.

Cochez la case demandée pour attester être dans la situation donnée, puis il faudra télécharger les justificatifs pour confirmer complètement votre demande. Cliquez sur le bouton, puis télécharger une copie entière du mail reçu vous indiquant la modification tarifaire de votre abonnement Freebox, et suivez ensuite la procédure pour valider votre demande de résiliation. A noter, il ne faut pas que le fichier fasse plus de 5 Mo et soit dans l’un des formats suivant : PDF, JPG, PNG ou JFIF.

D’autres motifs légitimes pour résilier sans frais

A noter que la procédure est la même pour toutes les situations de résiliation pour motif légitime entendue par la loi. Il vous faudra simplement choisir la bonne situation et les documents correspondant. Pour rappel, voici les cas cités, tous disponibles dans la rubrique “changement de situation” indiquées plus haut dans l’article, avec les documents demandés :

Décès (Acte de décès)

Licenciement CDI (Attestation de l’employeur (destinée à France Travail/Pôle Emploi) )

Surendettement (Notification de recevabilité (délivrée par la Commission de Surendettement des Particuliers))

Déménagement en France métropolitaine en zone inéligible à Free (Justificatif de domicile : facture de fournisseur d’énergie ou eau ou Internet)

Maladie ou handicap rendant impossible l’usage des services (Certificat médical attestant de l’incapacité permanente à utiliser les services)

Incarcération supérieure à trois mois (Jugement de mise sous écrou)

Cas de force majeure (Arrêté de catastrophe naturelle ou autre pièce appropriée)

Déménagement à l’étranger (Contrat de travail ou certificat de mutation professionnelle, ou bail de location, ou acte d’achat, ou carte consulaire française, ou inscription au registre des Français établis hors de France (document en anglais accepté) )

Vous avez également la possibilité d’envoyer votre demande de résiliation et vos justificatifs par courrier à l’adresse :

FREE – Service Abonné – 75371 PARIS Cedex 08

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox