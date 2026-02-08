Netflix annonce la couleur, les prix vont encore augmenter, et les abonnés sont libres de partir

Le mastodonte de la SVOD est catégorique, il continuera à valoriser son offre, quitte à la faire payer plus cher, et considère que la résiliation fait partie intégrante du jeu.

Une équation très simple pour Netflix, mais pas aux yeux de tout le monde. Selon Vanity Fair, qui relaie les échanges musclés tenus lors d’une audition au Sénat américain, Netflix ne compte en effet pas renoncer à sa stratégie tarifaire, malgré les inquiétudes croissantes des consommateurs et des régulateurs.

Interrogé dans le cadre du rachat de Warner Bros. Discovery, son co-directeur général Ted Sarandos a défendu une vision sans détour. Netflix continuera d’augmenter ses prix si nécessaire et les abonnés restent libres de partir. Face aux sénateurs, notamment à ceux inquiets d’un futur monopole et d’une inflation des abonnements, le leader mondial de la SVOD a rappelé que le streaming reste, selon lui, un marché hautement concurrentiel et qu’il« suffit d’un clic pour se désabonner», a-t-il insisté, soulignant que les utilisateurs peuvent quitter la plateforme à tout moment, il ne cherchera donc pas à les retenir. Autrement dit, leur portefeuille décidera en cas de hausse tarifaire.

Pour justifier sa stratégie, Ted Sarandos assure que le futur ensemble Netflix–Warner permettra d’offrir davantage de programmes, grâce notamment à l’intégration de HBO Max.« Nous donnerons aux consommateurs plus de contenu pour moins cher », a-t-il martelé, en mettant en avant les économies d’échelle et l’augmentation des investissements dans la production. Netflix prévoit ainsi de consacrer près de 20 milliards de dollars aux contenus en 2026, un record pour la plateforme. Pour le dirigeant, Netflix et HBO Max sont complémentaires, 80 % des abonnés HBO Max seraient aussi abonnés à Netflix. Au final, les utilisateurs devraient faire des économies selon lui quand bien même Netflix décide d’augmenter ses prix. En France, il reste toutefois à prouver ce pourcentage, combien de consommateurs payent aujourd’hui un abonnement aux deux plateformes ?

Ce discours ne convainc pas tous les élus outre-Atlantique. Plusieurs sénateurs redoutent qu’un Netflix renforcé n’ait, à terme, la capacité d’imposer ses conditions, tant aux créateurs qu’aux abonnés. Mike Lee, président de la sous-commission antitrust, a évoqué le risque de voir émerger « une plateforme pour les gouverner toutes », capable de marginaliser ses concurrents.

Pour sa défense, Netflix met en avant la pression exercée par les géants du numérique, citant notamment YouTube, Amazon Prime Video et Disney+. Selon lui, cette rivalité empêche toute dérive tarifaire excessive et oblige Netflix à rester attractif. Dans les faits, Netflix a déjà procédé à plusieurs hausses de prix ces dernières années, tout en continuant de gagner des abonnés. Une tendance qui devrait se poursuivre, à moins que…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox