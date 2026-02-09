Êtes-vous couverts par la 3G, 4G et 5G de Free ? L’opérateur vient à nouveau de mettre à jour sa carte officielle de couverture mobile

Une deuxième mise à jour pour la carte de couverture mobile de l’opérateur, avec cette fois, des données bien plus récentes.

Afin de savoir si vous êtes couverts Free Mobile, l’opérateur propose une carte de couverture mobile présentant la couverture 5G, 4G/4G+ et 3G. Elle avait été récemment mise à jour pour indiquer des données remontant au premier octobre 2025 et présente maintenant l’état du réseau mobile au 1er janvier 2026. Soit un délai entre la réalité et la carte bien plus représentatif de la disponibilité de la 4G/5G chez vous.

Sur cette carte interactive, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs des technologies utilisées par Free : 3G, 4G et 5G. Mieux, la carte permet une distinction entre les deux fréquences utilisées pour cette nouvelle génération de téléphonie mobile : la 3.5 GHz, bande “coeur” de la 5G permettant des débits plus élevés est indiquée en bleu et la 700 MHz qui elle vise à une meilleure couverture et une pénétration des murs plus importante, en vert foncé. Vous pouvez également rechercher directement votre adresse grâce à une barre au-dessus de la carte.

Il est donc désormais aussi à jour que les cartes d’Orange et SFR (datées de début janvier/fin décembre), quand Bouygues pour sa part affiche des données remontant à octobre 2025.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox